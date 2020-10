Le Forum International de l’investisseur Arabe a réitéré la nomination du président de la Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie (CONECT), Tarek Cherif, en tant que membre du conseil des secrétaires en relevant.

Le Forum a considéré dans un communiqué, publié mercredi, que la reconduction de Cherif revient à son rôle agissant dans le domaine de la Responsabilité Sociétale et surtout en matière de soutien aux jeunes et aux femmes à travers la CONECT créée en 2011.

Le forum a affirmé ” que la nomination de Cherif en tant que membre du conseil des secrétaires, depuis 4 ans donnera un appui fondamental au double plan arabe et international “.

Le forum International de l’Investisseur Arabe (Dubaï-Emirats) a été créé dans la région arabe en tant qu’outil d’impulsion des efforts pour renforcer l’investissement durable.

Il s’attache, en tant que plateforme internationale, première du genre, à encourager l’investissement dans les quatre coins du monde arabe dans tous les secteurs et faciliter les échanges des meilleures pratiques dans le domaine de l’investissement durable.

Il aide les adhérents à prendre connaissance des opportunités d’investissement à l’intérieur et à l’extérieur du monde arabe, en construisant des groupes de communication professionnelle avec les académies dans les différentes universités et institutions afin de consolider la recherche dans les domaines de l’investissement durable.

La rencontre annuelle du Forum a regroupé plus de 1200 participants de haut niveau venant de 60 pays parmi les chefs de gouvernements, les ministres, les directeurs exécutifs des sociétés, des instances et des établissements publics et privés, les grands investisseurs, les hommes d’affaires et autres.