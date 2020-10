La balance commerciale alimentaire a enregistré, jusqu’à la fin du mois de septembre 2020, un déficit de 546,4 Millions de dinars (MD), contre 1114,5 MD enregistré, au cours de la même période de l’année précédente, a indiqué l’Observatoire national de l’agriculture (ONAGRI).

” Le taux de couverture des importations par les exportations a atteint 87,1% contre 74% à la fin du mois de septembre 2019 “, a précisé l’ONAGRI dans son bulletin mensuel publié mercredi à Tunis

La valeur des exportations alimentaires a enregistré une hausse de 16,2% contre une baisse des importations de 1,3%.

La part des exportations alimentaires est de 13,4% par rapport aux exportations globales

En dépit de l’amélioration remarquable des exportations de l’huile d’olive, une baisse du rythme des exportations de plusieurs produits agricoles est observée, notamment pour les agrumes, les produits de la pêche et les dattes, à cause de la baisse de la production des agrumes et l’impact de la crise de la pandémie du COVID-19.

La valeur des exportations de l’huile d’olive a atteint la somme de 1822,6 MD contre 1022,4 MD enregistrés au cours de la même période de l’année précédente.

La part des exportations de l’huile d’olive dans les exportations alimentaires a atteint 49,5% contre 32,3% au cours de l’année précédente.

Les exportations des tomates ont augmenté de 19,2%

S’agissant des prix à l’exportation, ils ont baissé de 31,9% pour ceux de l’huile d’olive et de 6% pour les agrumes, et ce par rapport aux prix de l’année dernière.

Seulement les prix à l’exportation des produits de la pêche se sont accrus de 4,6%

Le rythme des exportations de l’huile d’olive s’est poursuit, dépassant ainsi les prévisions pour l’exportation de 350,3 mille tonnes depuis le début de la saison, en plus de l’amélioration de la moyenne du prix de l’huile d’olive par rapport au mois d’avril, grâce à l’amélioration de la qualité

Les importations alimentaires constituent 11,2% du total des importations.

Les importations ont régressé de 1,3% pour atteindre 4226,3 MD

Ainsi les importations des céréales ont atteint 2068 MD, soit une hausse de 13,6% par rapport au mois de septembre 2019.

La part des importations des céréales, jusqu’au mois de septembre 2020, est de l’ordre de 48,9% du total des importations alimentaires, contre 42,5% enregistré, au cours de la même période de 2019.

Ces acquisitions en céréales ont concerné principalement le blé ( 1255,3MD), soit 60,7% du total des importations des céréales.

La moyenne des prix à l’importation du blé dur a enregistré une hausse de 7,1% alors que le prix moyen du blé tendre a régressé de 6,9%.

La valeur des importations des huiles végétales a baissé de 15,2% pour atteindre 335,9MD, mais en moyenne, les prix d’importation des huiles végétales ont enregistré une hausse de 4,7%.

Les quantités des importations du sucre ont baissé de 32,1% contre une hausse de 2,1% au niveau des prix, par rapport à la même période de l’année précédente.

Les quantités des viandes importées ont baissé de 56,9%. La baisse est aussi en valeur, avec un recul de 59,3%.