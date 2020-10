Un appel à candidature pour la seconde édition du prix de digitalisation du secteur public vient d’être lancé par le ministère des Technologies de la communication et de la Transformation numérique.

Ce prix récompense les meilleurs projets de transformation digitale au niveau du secteur public. Il permettra de mettre en valeur, d’après le département des TIC, les efforts réalisés en matière de digitalisation et reconnait publiquement les performances des équipes ayant délivré les meilleurs projets.

Il s’agit également d’aider à accélérer la dynamique de transition digitale, et de sensibiliser les acteurs du secteur et le public sur le potentiel et la capacité que le digital offre pour développer les services publics.

La compétition comporte trois catégories: “DigiGov for Citizens”, “DigiGov for Business” et “MobileApp for DigiGov”.

Les trois lauréats recevront, le 27 octobre 2020, des trophées nationaux, lors de l’ouverture de “Tunisian Digital Summit TDS 2020”.

Cette année, Tunisia Digital Summit (TDS 2020) sera intégralement organisé en ligne, les 27 et 28 octobre 2020, via une plateforme digitale tunisienne très innovante, indique le ministère des TIC.

“Le concept est simple et efficace : pendant les 2 jours la manifestation se tiendra en ligne sur le site web. Nos sponsors, exposants, speakers, experts et participants vont se connecter chacun en fonction de son profil à une plateforme technologique très innovante qui offrira des stands aux exposants, une visibilité aux sponsors et permettra la diffusion du programme de conférences et d’ateliers animés par nos experts et enfin un networking sous forme de rendez-vous soit en chat soit en visio-conférence”, explique-t-on sur le site de TDS 2020.

Les candidatures au prix du digital, devront être remises exclusivement en ligne par courrier électronique à l’adresse digitalawards@tunisia.gov.tn avant le 20 octobre 2020, à 14h00.