Le ministre de la Santé, Faouzi Mehdi, estime nécessaire de mettre en place une stratégie unifiée dans les pays de la Méditerranée orientale pour améliorer la disponibilité des médicaments et des vaccins au cours de la période 2020-2030, en particulier face à la crise sanitaire de la Covid-19.

Dans un discours prononcé par vidéoconférence à l’ouverture de la 67ème session du Comité régional de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour la Méditerranée orientale, lundi 12 octobre 2020, Mehdi a appelé à un soutien de l’OMS face à une deuxième vague du coronavirus.

Il a par la même occasion souligné les efforts déployés par la Tunisie pour limiter la propagation du virus et préserver la capacité du système hospitalier national à répondre à toutes les urgences sanitaires.

Mehdi estime à ce propos que la pandémie et ses répercussions ont amené les pays de la région de la Méditerranée orientale à redéfinir leurs priorités dans le cadre de leurs stratégies nationales, classant le secteur de la santé au premier plan des préoccupations.

Il a tenu à rappeler les effets secondaires de la pandémie qui révélé la fragilité de la situation sanitaire dans ces pays et son impact sur les secteurs économique, social et politiques “susceptibles de perdurer”.

Concernant la session du Comité régional de l’OMS, les 12 et 13 octobre, elle a enregistré la participation de 22 pays, d’organisations partenaires et de la société civile, qui débattent des problèmes prioritaires de la santé publique, notamment le coronavirus et son impact direct sur le taux de mortalité, les services de santé de base et sur la future stratégie de l’OMS.

Cette 67ème session aborde également la nouvelle stratégie régionale qui a été élaborée pour améliorer l’accès aux médicaments et aux vaccins, et qui vise, d’ici 2030, à garantir l’accès de tout individu de la région aux médicaments et vaccins de base.