” Commercer Facilement : Focus sur l’Afrique du Nord “, est le thème d’un webinaire qui se tiendra, mardi 13 octobre 2020, à l’initiative de la Commission économique pour l’Afrique(CEA) , en partenariat avec la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) et l’Union africaine.

” L’Afrique du Nord entretient des relations commerciales chaque fois plus étroites avec le reste du continent et les barrières non-tarifaires (principalement réglementaires) qui comprennent, entre autres, les opérations douanières et les exigences en matière de documentation à la frontière, et les longues procédures douanières, sont les principaux obstacles au commerce entre les pays africains “, souligne la CEA, l’une des cinq commissions régionales du Conseil Economique et Social de l’ONU (ECOSOC).

Et de préciser que les pays africains pourraient gagner 20 milliards de dollars chaque année en s’attaquant à ces obstacles à travers le continent.

De même, les Petites et moyennes entreprises (PME), les commerçants du secteur informel, les jeunes et les femmes jouent un rôle crucial dans la vitalité du commerce en Afrique mais sont touchés de manière disproportionnée par les barrières non-tarifaires en raison des ressources limitées dont ils disposent et de l’accès à l’information, précise la même source, ajoutant que “bien que l’impact négatif de ces obstacles sur le commerce soit reconnu, jusqu’alors les solutions pour y remédier n’ont eu que très peu de succès”.

Cet événement se focalisera, ainsi, sur ces obstacles et les solutions existantes telles que la plateforme sur les barrières commerciales (www.tradebarriers.africa) qui permet aux entreprises africaines de signaler, surveiller et obtenir un soutien pour résoudre les obstacles au commerce afin de commercer plus facilement.