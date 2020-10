Durant les neuf premiers mois de l’année 2020, les exportations ont enregistré une baisse de 16,6% contre une hausse de 12% durant la même période de 2019, s’établissant à 27,537 milliards de dinars contre 33 milliards de dinars.

Le recul observé au niveau de l’exportation concerne plusieurs secteurs, à savoir ceux du textile, habillement et cuirs (-18,1%), des industries mécaniques et électriques (-20,1%), de l’énergie (-28,4%) et des mines, phosphates et dérivés (-16,5%). En revanche, le secteur de l’agriculture et des industries agro-alimentaires a enregistré une hausse de 14,2%, suite à l’augmentation des ventes d’huile d’olive (1,823 milliard de dinars contre 1 milliard de dinars).