Les résultats des échanges commerciaux de la Tunisie avec l’extérieur aux prix courants durant le mois de septembre 2020 montrent que les exportations ont augmenté de 0,6% par rapport au même mois de l’année précédente (-10,1% en août), selon la note sur le Commerce Extérieur aux prix courants/Septembre 2020 publiée, lundi, par l’INS.

Il est à noter que c’est la première fois, depuis le mois de mars 2020? que le glissement annuel retourne en territoire positif. Les exportations ont atteint le niveau de 3504,6 MD contre 3484,6 MD en septembre 2019.

Cette légère hausse est expliquée, d’une part, par l’augmentation observée au niveau du secteur de l’agriculture et des industries agro-alimentaires de 64,1%, du secteur textile, habillement et cuirs de 7,6% et du secteur des industries mécaniques et électriques de 7,5%, contre une baisse enregistrée dans le secteur de l’énergie (-67,7%) et le secteur des mines, phosphates et dérivés (- 43%).

La répartition par pays dénote des baisses des ventes vers certains partenaires européens, essentiellement la France (-10,5%) et le Royaume-Uni (-3,3%).

La même évolution est observée vers certains pays arabes, tels que la Libye (33,2%) et l’Algérie (-35,8%).

Par contre, nos ventes augmentent avec l’Italie de (+8,7%) et avec l’Allemagne (+7,2%).

Baisse de 19% des importations en septembre 2020

Les importations se sont repliées de 19% en septembre 2020 par rapport au même mois de l’année 2019 (-7,5% en août). En valeur, elles ont atteint 4427,4 MD contre 5468,6 MD au mois de septembre 2019.

Cette baisse est essentiellement due à la régression observée des achats des produits énergétiques (-48,4%), des produits miniers et phosphatés (- 35,2%), des biens d’équipement (-6,7%), des matières premières et demi produits (-13,3%) et des biens de consommation (-13,7%).

Selon la répartition géographique, le repli des importations est essentiellement dû à la diminution des achats auprès des premiers partenaires européens, tels que la France (- 16,9%), l’Allemagne (-2,9%) et l’Italie (-10,3%). La même tendance est observée avec la Libye (-89,5%), l’Algérie (-47,7%) et l’Egypte (-63,8%).

En revanche les achats ont augmenté avec le Maroc de 25,8%.