Cet automne, 12 bureaux Europe créative, notamment de la Tunisie, unissent leurs efforts pour établir de nouvelles relations entre les représentants culturels et créatifs des Etats membres d’Europe créative.

Ils préparent trois événements de réseautage en ligne ouverts à tous, désireux de trouver des partenaires internationaux pour leurs projets potentiels pendant les périodes où les voyages et les réunions personnelles ne sont pas possibles.

Des bureaux Europe créative de Tunisie, d’Ukraine, de Grèce, de Pologne, d’Allemagne, de la République tchèque, de Suède, de Slovénie, de Finlande, du Portugal, de la Hongrie et de la Croatie organisent trois sessions de réseautage “Matchmaking with Creative Europe” pour les représentants de la culture et des industries créatives des pays ci-dessus mentionnés. Au cours des événements de réseautage de deux heures, chaque participant pourra rencontrer des partenaires potentiels pour ses projets, présenter son idée à des collègues étrangers, échanger des expériences et des défis en ces temps incertains.

Pour répondre à la diversité territoriale de l’événement ouvert à tous les professionnels de la création, de la culture et du patrimoine souhaitant développer ou renforcer des liens, des partenariats et des projets européens., un nombre limité de participants de chaque pays sera sélectionné en fonction de leur motivation à travailler à l’international. Les participants sont censés présenter leurs idées de projets, dans lesquels ils souhaitent engager des partenaires internationaux et / ou une ferme intention de coopérer avec des collègues de toute la région sur les sujets respectifs. (c’est-à-dire la numérisation de la culture ou l’égalité des sexes dans les arts ou la culture verte).

Chaque événement aura une thématique spécifique:

13 octobre 10: 00-12: 00 CET “Digitalisation dans la culture”

5 novembre 10: 00-12: 00 CET “Egalité des genres dans les arts”

26 novembre 10: 00-12: 00 CET “Culture verte”.

Le programme Europe Créative, dont la Tunisie est membre depuis juillet 2017, a pour objectif d’appuyer les secteurs culturels et créatifs dans les pays membres du programme. Il vise à renforcer la compétitivité des industries culturelles et créatives européennes dans leur diversité, renforcer les capacités du secteur à développer des logiques de coopération transnationale et à s’insérer dans l’économie de l’ère du numérique. Depuis que la Tunisie a intégré le programme en 2017, 12 projets, dont 2 porteurs de projets (une première pour la Tunisie) ont pu voir le jour à travers les mécanismes d’appui d’Europe Créative.

Le Desk Europe Créative Tunisie a pour rôle d’informer les acteurs des secteurs culturels et créatifs (Culture, MEDIA) sur les possibilités offertes par le programme et de les accompagner dans leurs démarches.

Le Desk Europe Créative Tunisie joue le rôle d’interface entre l’Europe et la Tunisie. Il accompagne et informe sur le programme Europe Créative et sur les opportunités offertes aux secteurs tunisiens par les pays membres du Programme.