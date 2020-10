Dans le cadre de son rôle sociétal et de sa contribution à l’atteinte des objectifs nationaux, visant à réduire le nombre d’accidents de la route, la fédération tunisienne des compagnies d’assurance, en partenariat avec l’Observatoire national de la sécurité routière, a lancé une campagne de sensibilisation pour la sécurité routière à partir du 1er octobre 2020.

Cette campagne vient enrayer l’aggravation du phénomène des accidents de la circulation, qui en 2019 a engendré plus de 1200 morts et a causé des pertes financières aux compagnies d’assurance et à l’économie nationale d’environ 700 millions de dinars, qui auraient pu servir à financer des projets bénéfiques à tous les tunisiens.

La campagne vise principalement à sensibiliser les motocyclistes à la nécessité de respecter le code de la route, dont le plus important est l’obligation de porter un casque, puisqu’ il offre une réelle protection, en cas d’accident, en réduisant le risque de décès à 40%.

L’accent mis sur cette catégorie d’usagers de la route est dû aux chiffres alarmants enregistrés dans les statistiques des accidents de la route. En octobre 2020, elle avait causé 1.922 accidents, soit 39% de tous les accidents, se classant deuxième après les véhicules légers.

Elle cause également la mort de 235 personnes, soit 35% du nombre de décès, et se classe ainsi au troisième rang après les véhicules lourds et légers. Mise à part du fait de causer 1.400 blessés, soit 31% du nombre total de blessés, se classant de la sorte au troisième rang après les véhicules lourds et légers.

Cette campagne vise également à sensibiliser les usagers de la route à la nécessité d’utiliser la ceinture de sécurité, qui contribue efficacement à la réduction de 50% le nombre d’accidents de la route mortels sur nos routes.

La fédération tunisienne des compagnies d’assurance affirme, à travers son directeur exécutif, M. Hatem Amira, son total engagement à soutenir la sécurité routière et à trouver les solutions nécessaires pour sensibiliser les propriétaires des motos, au respect des règles du code de la route, afin d’assurer leur sécurité, ainsi qu’à les intégrer dans le mécanisme d’assurance, en facilitant le processus d’assurance de leurs motocycles via le lien électronique: http://ftusanet.org// demander-une-assurance-moto/ , leur évitant ainsi les tracas du déplacement et le risque de contamination.