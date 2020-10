Assurances BIAT a renouvelé pour la 4ème année consécutive son soutien à l’évènement Ultra Mirage El Djérid en tant que sponsor officiel et assureur de la manifestation qui s’est déroulée le 3 octobre dernier dans la région de Tozeur.

Ultra Mirage El Djérid est une course d’endurance extrême en milieu naturel qui a pour théâtre le désert tunisien et dont le point de départ se situe sur le site Mos Espa, décor du film “La Guerre des Etoiles“ aux environs de la ville de Nefta.

La compétition se déroule en grande partie sur des terrains sablonneux de la zone dite de Chott el-Gharsa dont l’attraction principale, Ong Jmal, constitue l’un des attraits touristiques principaux.

« Assurances BIAT estime que l’Ultra Mirage partage avec nous des valeurs communes qui sont le dépassement de soi, l’ambition, la solidarité et le partage », a déclaré Nejla Moalla Harrouch, directrice générale de la société.

Outre le fait d’avoir parrainé l’opération, Assurances BIAT a également assuré la manifestation contre tous les risques et les aléas pouvant survenir aux personnes.

« Le Sahara tunisien et Tozeur spécifiquement ont une âme particulière qui se prête notamment aux événements sportifs de grand envergure que la Tunisie sait si bien accueillir grâce à la confiance que tout le monde place notamment dans les organisateurs », a ajouté la première responsable de la compagnie d’assurance.

Cette année, Ultra Mirage a comporté deux courses, l’une de 50 km et l’autre de 100 km, à parcourir respectivement en moins de 10h et de 20h et ont totalisé 221 participants sur la ligne de départ, dont 62 venus de 17 pays étrangers, avec un taux de 15% de présence féminine.

Amir Ben Gacem, fondateur et directeur de l’événement, a déclaré pour sa part que le soutien d’Assurances BIAT ne se limitait pas à l’aspect financier, et que l’équipe organisatrice appréciait avant tout le soutien moral et la confiance accordés pour l‘organisation 100% tunisienne de cet évènement dont la portée s’étend sur le secteur des courses à pied en pleine nature, sur le tourisme mais également sur les populations locales.

« N’eût été la crise de la Covid-19, l’Ultra Mirage 2020 aurait enregistré la participation de 572 coureurs issus de 26 pays. C’est d’ailleurs la seule course du genre qui va se dérouler dans le monde jusqu’à la fin de l’année, ce qui démontre encore une fois la capacité de la Tunisie à organiser ce type d’événement » a-t-il indiqué.

L’Ultra Mirage a été soumis cette année à un protocole sanitaire exceptionnel qui a été appliqué avec rigueur par les coureurs et les organisateurs sur toutes les étapes de l’événement. Sa pertinence a d’ailleurs été saluée par les instances internationales d’Ultra-Trail qui ont jugé utile de l’utiliser comme protocole de référence pour les prochaines courses ou marathons qui se dérouleront dans le monde.

Il est à souligner que les participants étrangers étaient arrivés en Tunisie plus d’une semaine avant la compétition afin de se placer en confinement comme l’exigent les procédures actuelles. A l’issue de la période en vigueur et après des tests PCR négatifs, ils ont pu prendre part aux deux courses.

La première a consacré deux Tunisiens sur un parcours total de 52,4 km. Dans la catégorie Hommes, c’est Mohamed Ben Ameur qui est arrivé premier de l’épreuve après avoir couvert la distance en 4h28’’ tandis que dans la catégorie Femmes, c’est Imen Ben Salem qui a franchi la ligne d’arrivée en tête après une course de 5h54’’, renouvelant l’exploit qu’elle avait déjà accompli en 2017, quand elle avait été la première femme à finir la course de 100km.

Le second parcours a couvert 100 km et a été remporté par le Tunisien Farès Debaya dans la catégorie Hommes, avec un temps de 10h26’’. Dans la catégorie Femmes, c’est une Allemande, Judith Havers, qui a passé la première la ligne d’arrivée après une course de 12h21’’.

Le bilan de cette 4e édition étant totalement positif, les organisateurs se tournent désormais vers l’année 2021, avec comme objectif de soutenir une nouvelle génération de coureurs en Tunisie dans une discipline en pleine évolution comme en témoigne la multitude de clubs de Runners et de Joggers qui ont vu le jour ces dernières années dans le pays.

Pour Assurances BIAT, ce succès signe la poursuite du partenariat avec les organisateurs d’Ultra Mirage « avec l’objectif d’atteindre la barre des 500 participants » confirme Mme Nejla Moalla Harrouch, dans la lignée du slogan de la compagnie : « assurons l’avenir ensemble ».