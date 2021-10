L’édition 2021 de l’événement Ultra Mirage El Djerid, course d’endurance à pied dans le désert parrainée par Assurances BIAT, s’est déroulée le 2 octobre 2021 dans la région de Tozeur et s’est soldée par trois victoires tunisiennes sur les quatre catégories en lice, à savoir les courses des 50 km (UMED 50) et des 100 km (UMED 100) hommes et femmes.

La course UMED 50 a été remportée, côté hommes, par Walid Mrad qui a franchi le premier la ligne d’arrivée avec un temps de 3h32’, tandis que chez les femmes, c’est Mouna Werda qui a remporté l’épreuve après avoir couru 5h21’.

Dans la seconde catégorie UMED 100, Nasreddine Mansour s’est classé premier chez les hommes après 9h33’ de course, alors que chez les femmes, c’est la Danoise Bouchra Eriksen qui est arrivée en tête de l’épreuve avec un temps de 10h26’.

280 coureurs (dont 10 coureurs engagés avec Assurances BIAT) de 23 nationalités avaient pris le départ aux aurores sur le site de tournage du film La Guerre des Etoiles, dans les environs de Nefta, renouant avec un rendez-vous qui se tient sans discontinuer depuis 5 ans et donnant par la même occasion le coup d’envoi de la pré-saison touristique dans cette région.

Nejla Moalla Harrouch, directrice générale d’Assurances BIAT, a déclaré qu’en tant que partenaire principal d’Ultra Mirage, l’entreprise qu’elle dirige souhaite placer la Tunisie sur la carte des courses du même type à l’échelle internationale afin de faire connaître le site au plus de participants possible et, par voie de fait, à leurs proches et leurs amis pour les inciter à y revenir en tant que visiteurs.

En second lieu, l’ambition d’Assurances BIAT est de contribuer à créer une génération de jeunes tunisiens passionnés par ce type de course ultra-trail, aptes à prendre part à des compétitions semblables à l’échelle internationale et hisser les couleurs nationales.

L’autre objectif est de montrer que la Tunisie est capable d’organiser des événements de taille en toute sécurité, a également ajouté la Directrice Générale d’Assurances BIAT, saluant l’esprit de défi qui caractérise les participants à l’Ultra Mirage. « Nous soutenons ces valeurs de dépassement de soi et de solidarité qui définissent cette compétition et nous espérons que cet esprit volontariste soit la qualité de chaque Tunisien dans son quotidien et qu’il la mette au service de son pays » a conclu Mme Moalla Harrouch.

L’engagement d’Assurances BIAT dans cette action est également le fruit de son implication sociétale, d’autant que les organisateurs ont fait de l’événement une cause noble puisqu’en partenariat avec les associations Soli & Green et Tounes Clean Up, le recyclage des déchets plastiques consommé a été assuré et qu’il a été convenu de planter un arbre pour chaque coureur ayant participé. Outre ce protocole de reboisement, la réduction à zéro de l’empreinte carbone de la manifestation à l’horizon 2025 est désormais engagée.

Ultra Mirage a relevé le pari de se maintenir en 2020 et 2021 en dépit des conditions sanitaires difficiles et des restrictions de voyage existant suite à la pandémie de Covid-19.

Il s’est néanmoins déroulé cette année encore selon un protocole sanitaire strict. Amir Ben Gacem, organisateur de la compétition, a rappelé que l’une des conditions de participation était que les coureurs aient totalement achevé leur parcours vaccinal conformément à la règlementation en vigueur. Plus encore, la totalité des coureurs ainsi que du staff organisationnel ont été soumis à un test de dépistage la veille de la course.

Forts de la réussite et du parfait déroulement de cette 5e édition, l’organisateur et son sponsor principal Assurances BIAT regardent désormais vers l’édition 2022 avec l’objectif de réunir 500 coureurs pour permettre à Ultra Mirage d’atteindre un palier encore plus élevé et s’imposer en tant que manifestation touristico-sportive nationale et internationale incontournable chaque année à la même date.

