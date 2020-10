Après des replis successifs enregistrés les trois derniers mois, le taux d’inflation s’est stabilisé à 5,4%, au cours du mois de septembre 2020, selon les données publiées lundi par l’Institut National de la Statistique (INS).

Cette stabilité découle, d’une part de l’accélération du rythme d’augmentation des prix de l’alimentation (5,3% contre 3,9%), et d’autre part par la décélération observée au niveau du rythme d’augmentation des prix des boissons alcoolisés et tabac (10,6% contre 17,5%), explique l’INS.

En septembre 2020, les prix de l’alimentation ont augmenté de 5,3% sur un an (3,9% en août 2020).

Ce taux est expliqué par l’augmentation des prix des légumes (+10,3%), des viandes (+8,2%), du lait, fromages et œufs (+5,8%), des poissons (+5,8%) et des fruits (+5,7%). Par ailleurs les prix de l’huile d’olive ont enregistré une baisse de 12,9% sur un an.

Inflation au niveau des services

Sur un an, les prix des services ont enregistré une hausse de 5,8%. Cette hausse est expliquée, selon l’INS, par l’accroissement des services de transport de 7,3%, des services de santé de 6,1%, des prix des loyers de 5,2% ainsi que des services divers de 7,9%.

S’agissant de l’inflation sous-jacente (hors produits alimentaires et énergie), elle s’est replié à 6,3%, au cours du mois de septembre 2020, contre 6,8% en août 2020 et 7,2% en juillet 2020.

Les prix des produits libres (non administrés), ils ont augmenté de 5,5% contre 5,2% pour les prix encadrés.

Les produits alimentaires libres, quant à eux, ils ont connu une augmentation de 5,5% contre 4,6% pour les produits alimentaires encadrés.