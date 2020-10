La société Ben Jemâa Motors, importateur officiel des marques BMW et MINI en Tunisie, annonce l’arrivée imminente de la nouvelle BMW Série 5, en précommande actuellement.

Avec de nombreuses modifications techniques et visuelles, la berline de la marque bavaroise gagne en attractivité et prendra sa place prochainement dans les showrooms du concessionnaire à Tunis ainsi que chez son agent agréé Baccouche Automobiles à Sousse.

Avec plus de 3,28 millions de modèles vendus depuis 2011, toutes versions confondues, le best-seller du haut de gamme depuis 9 ans associe un design dynamique, un habitacle de grande qualité, un comportement routier sportif et un confort exceptionnel – ce qui peut se traduire, pour résumer, par une extrême polyvalence.

Design extérieur digne d’une véritable berline d’affaires sportive

Pour la partie avant, la nouvelle BMW Série 5 Berline affiche une silhouette encore plus expressive. Avec un bouclier redessiné et des grilles de calandre agrandies de 20 % par rapport à la version précédente, la berline gagne en personnalité. Avec le pack Advanced Full LED, la voiture est équipée des feux de route permanents anti-éblouissement (BMW Selective Beam) avec éclairage d’intersection, éclairage diurne et projecteurs directionnels.

Pour la partie arrière, la nouvelle BMW Série 5 garde les guides de lumière des feux arrière à LED qui arborent une forme en L typique de BMW. Pour la première fois, le guide de lumière est directement incorporé dans l’enveloppe extérieure du bloc optique, maximisant l’effet tridimensionnel. Les sorties d’échappement arborent à présent la même forme libre sur toutes les motorisations.

Intérieur élégant riche en options

Le design intérieur de la nouvelle BMW Série 5 Berline est marqué par le concept d’affichage et de commande moderne.

La diagonale des écrans d’information et de contrôle passe à 12,3″ contre 10,25″ auparavant offrant ainsi une meilleure visibilité. L’intérieur de la nouvelle BMW Série 5 est encore plus mis en valeur par la présence étendue de similicuir Sensatec, avec surpiqûre contrastante et matelassage ainsi que les touches en noir brillant sur la console centrale.

Motorisation 520i et panoplie de solutions d’aide à la conduite

La BMW Série 5 berline est proposée à la vente en Tunisie avec une motorisation essence 1,6L 520i 170 ch (10 chevaux fiscaux). Le moteur qui offre un système d’injection directe fonctionnant avec une pression accrue, ce qui se traduit par une plus grande efficacité. Tous les moteurs sont reliés de série à une boîte de vitesse automatique (BVA) à huit rapports.

La BMW Série 5 offre de nombreuses aides à la conduite, optionnelles, pour plus de sécurité et de confort :

Des fonctions dédiées au stationnement regroupées dans les packs Park Assist et Park Assist Plus.

Le Drive Assist et le Drive Assist Pro réunissent un grand nombre de systèmes secondant l’automobiliste dans les situations de conduite difficiles ou monotones.

La nouvelle BMW Série 5 berline est proposée en 3 versions :

La finition Business Line à partir de 231 500 DT TTC, La finition Luxury Line à partir de 270 200 DT TTC, La finition Pack Sport M à partir de 287 200 DT TTC.

BEN JEMAA MOTORS

Ben Jemâa Motors, importateur officiel des marques BMW et MINI en Tunisie, se distingue par une expertise relative aux normes et aux exigences du BMW Group. La Société offre pour chacune de ses marques :