L’Union des diplômés chômeurs a appelé à des recrutements urgents dans le secteur de la santé, loin des mécanismes de l’emploi précaire, estimant que le recours du gouvernement, depuis l’apparition de la pandémie du coronavirus, à l’embauche dans les établissements de santé sous la formule de contrats précaires et conjoncturels constitue une “exploitation du malheur des diplômés sans emploi”.

Dans un communiqué publié, lundi, dont la TAP a reçu une copie, l’Union a appelé à renforcer les établissements de santé en cadres médicaux et paramédicaux (réanimateurs, infirmiers, aides soignants …), surtout dans les régions qui souffrent d’un manque flagrant en personnel dans le secteur de la santé publique.

Selon la même source, les contrats signés avec les diplômés pour renforcer l’effectif médical au cours de l’épidémie sont d’une durée de trois mois et les bénéficiaires s’étaient engagés à ne pas exiger le règlement de leur situation à la fin du contrat, alors qu’ils sont en confrontation directe avec les dangers du Coronavirus.

L’union a appelé le ministère de la Santé et le gouvernement à fournir les moyens nécessaires (lits de réanimation, laboratoires d’analyses, ambulances …) pour assurer une intervention rapide et efficace, appelant les composantes de la société civile et ses forces vives à mobiliser des comités et des équipes de volontaires pour organiser des campagnes de sensibilisation et de solidarité.

Selon la même source la plus grande responsabilité incombe au gouvernement dans l’élaboration d’un plan d’action pratique et scientifique pour faire face à cette épidémie et arrêter sa propagation à travers la fourniture des moyens nécessaires et en faisant preuve d’une réelle volonté politique de prendre des mesures audacieuses au profit de la population en général et au profit des groupes vulnérables, marginalisés et démunis, en particulier.