À travers la série Reno, OPPO cherche à atteindre une combinaison équilibrée entre la technologie et la mode. Dans la première génération, OPPO a introduit le design Shark Fin avec une caméra pop-up pivotante.

Résultat : un rapport corps-écran le plus large en son temps.

Reno3 Pro a continué le parcours de l’innovation avec l’affichage Super AMOLED à double perforation de 44MP+2MP, le premier dans le monde, pour créer un nouveau standard dans la photographie de la caméra frontale du smartphone.

La nouveauté de la série Reno4 amène la philosophie conceptuelle d’OPPO à un niveau supérieur avec une innovation technologique sophistiquée. La série Reno4 combine efficacement un design fin avec des couleurs branchées pour procurer une expérience d’utilisation ultra-fluide.

Priorité au choix de l’utilisateur pour créer un design branché

La philosophie d’innovation et de design d’OPPO est centrée sur l’utilisateur. Cette conviction s’étend au style, à la couleur et à la conception moderne tout en s’accompagnant d’une performance supérieure que les utilisateurs adoreront.

L’identité esthétique de Reno est douce et fluide, légère et fine. De plus, son design offre une prise en main confortable et une conception industrielle attrayante avec plusieurs innovations technologiques.

Un corps ultra fin créant de nouvelles frontières

Parmi les plus grands obstacles du design que rencontrent les fabricants de smartphones, c’est de trouver l’équilibre parfait entre fournir de nouvelles fonctionnalités dans l’appareil et garder la forme fine.

La série Reno4 s’appuie sur la force de la Recherche-Développement d’OPPO avec plusieurs optimisations pour affronter ce challenge. En prenant une performance parfaite en tant que base, OPPO a optimisé le design du produit pour minimiser sa dimension et son poids. Au lieu de se focaliser seulement sur un appareil fin, OPPO a révisé la planche de dessin pour la série Reno4 pour optimiser chaque millimètre et réduire tout gramme possible. Chaque courbure incorporée dans le design est influencée par la préférence de l’utilisateur. Avec Reno4 Pro de 161g et 7.7 mm et Reno4 de 165g, 7.7mm, cette nouvelle série apporte une excellente prise en main avec une grande ergonomie tout autour.

Affichage : OPPO a toujours poussé les limites pour offrir aux utilisateurs des écrans meilleurs et plus grands avec une prise en main agréable. Reno4 Pro est le premier smartphone dans sa gamme de prix en Tunisie qui offre un affichage à 6.55 pouces 90Hz avec une expérience de visualisation fluide pendant un temps d’écran prolongé.

L’écran incurvé 3D avec la meilleure technologie d’emballage COP (Chip on Plastic) rend l’appareil léger. Comparé aux standards industriels en la matière, l’emballage POC est avancé mais plus coûteux. Cependant, il utilise pleinement la force d’une haute flexibilité dans un écran incurvé et réduit l’espace pris par l’affichage.

Caméras : Le design à double perforation à l’avant de Reno4 comprend une caméra Selfie 32 MP et un Capteur Intelligent IA-Améliorée qui protège l’intimité de l’utilisateur quand d’autres individus que le propriétaire regardent l’écran. Cette innovation permet aussi aux utilisateurs de naviguer sur les applications sociales grâce à des gestes sans contact. Malgré les innovations multiples, à l‘avant, plusieurs compensations de design ont assuré un corps fin. Un module de caméra frontale plat sur Reno4 économise 0.2 mm d’épaisseur.

Batterie :Quand vous considérez la polyvalence de votre smartphone, la vie de la batterie est un facteur majeur dans votre décision d'acheter le produit. Ceci devient une préoccupation essentielle quand votre smartphone est mince à cause d'une faible capacité de batterie. OPPO en a pris compte lors de la conceptualisation de la série Reno4 avec des solutions pour un espace de batterie, une vitesse de charge et une économie de batterie. La batterie de Reno4 est parfaite pour la forme plate du téléphone pour réduire son épaisseur.

Le 65W SuperVOOC 2.0 permet à Reno4 Pro d’être complètement chargé en 36 minutes, ce qui signifie de plus hautes exigences de batterie. La batterie de Reno4 Pro (4000mAh, 87.5* 62.8* 4.75 mm) est 0.1 mm plus fine quand elle est comparée avec les générations précédentes. De manière similaire, la batterie de Reno4 (4015mAh, 86.5* 62.5 * 4.44mm) est plus mince de 0.34mm quand elle est équipée avec la Charge Flash VOOC 30W qui livre une charge complète en 55 minutes.

Refroidissement :Pour garantir les niveaux d’une performance supérieure, la série Reno4 a amélioré le mécanisme complexe de refroidissement. Pour la première fois, OPPO a appliqué le système Multi-cooling sur Reno4 Pro, une combinaison de tubes à graphite, des couvertures graphites et une feuille de cuivre pour un refroidissement tridimensionnel. Un avantage supplémentaire est d’économiser un gramme de poids par rapport à un mécanisme de refroidissement à tube en cuivre. Avec le système Multi-cooling, les utilisateurs peuvent profiter d’une performance de refroidissement avancée même dans un combiné très léger.

Corps à haute résistance : Il est très commun pour les fournisseurs de smartphones de faire des compromis pour le design afin de créer des combinés minces et légers. Ceci inclut des matériaux fragiles qui s’endommagent avec le temps. Le corps de Reno4 est construit en aluminium à haute résistance rendant l’ensemble de l’appareil suffisamment solide pour maintenir sa forme et sa fonction au fil du temps.

Optimisation du design intégré : Dans la couverture arrière, la série Reno4 applique une encre ignifuge pour remplacer la feuille d’acier traditionnelle, rendant le corps 0.15 mm plus mince. De plus, Reno4 Pro a miniaturisé certaines composantes de la carte mère pour réduire l’épaisseur globale par 0.33 mm. Reno4 Pro a aussi appliqué Hidden Fingerprint Unlock 4.0 avec la 6éme génération de capteurs d’empreintes digitales, ce qui est seulement fin de 0.27 mm, comparé à la précédente génération de 2.8 mm, mais encore plus rapide.

Un appareil avec un style équilibré

Au-delà de l’Ultra Slim Body, le nouveau Reno4 s’appuie sur le design des Reno précédents, pour allier une expérience smartphone fluide et un style tendance qui trouve un écho auprès des jeunes utilisateurs. Les smartphones intègrent des innovations pour exprimer le langage de conception unique de Reno dans tous ses aspects.

Un design de la couverture arrière incroyable pour une expérience premium

Une plateforme transparente pour la configuration à quadruple caméra sur la série Reno4 renforce son attrait visuel en réduisant la bosse de la caméra. Sur la couverture arrière, la série Reno4 mixe deux textures différentes. Sur la portion gauche en haut de la couverture arrière, une fenêtre rectangle brillante accommode les caméras. La plateforme transparente fusionne naturellement avec la couleur arrière et donne une apparence plus fine au téléphone. Bien que les deux textures se fondent parfaitement dans la couverture arrière, aucune ne semble isolée même au premier coup d’œil. Le dispositif de quadruple caméra n’apparait pas seulement innovant et futuriste, mais aussi rend le corps entier simple et claire.

Plus encore, nous croyons qu’un design incurvé sur l’écran renforce la texture globale et l’expérience de prise en main de l’appareil. Le design premium de Reno4 Pro avec un affichage Incurvé 3D améliore l’attrait du combiné.

Des choix de couleurs uniques pour les influenceurs

Reno4 Pro est livré avec une finition mate antireflet raffinée. De plus, la surface est optimisée pour minimiser les bavures. Suivant un savoir-faire de coloration CMF (Couleur, Matériaux, Finition), l’intégration naturelle et incroyable de la texture mate et brillante accentue le design. Starry Night dépeint un ciel nocturne brumeux éclairé par des étoiles éparpillées. L’argent et le noir fusionnent subtilement du haut vers le bas. Ce dégradé agréable aux yeux amène une touche de tranquillité. Silky White dépeint quant à lui des différents degrés de blanc qui changent doucement aux variations de la lumière, ce qui ressemble à de la soie délicate sous le soleil et évoque un charme d’enfance rafraîchissant. Les deux, simples et propres couleurs affichent une mixture parfaite entre attitude et art.

Reno4 est relativement dynamique dans les options de couleurs. Le vaste espace interstellaire stimule le Space Black original, avec un espace sombre mystérieux avec des points lumineux. Bien que la couverture arrière ait une couleur sombre, elle semble translucide avec un effet brillant. À des angles différents, la lumière rebondit sur la couverture brillante pour révéler les rayures. Le bas de l’arrière met en valeur le monogramme du logo d’OPPO ajoutant une touche de mystère sans compromettre le style à la mode.

La couleur Bleu Galactique est unique sur Reno4 et Reno4 Pro avec la technique “Reno Glow”. Comparé avec la finition mate très classe de Starry Night et Silky White de Reno4 Pro, “Reno Glow”, introduit avec Reno4, procure une finition mate avec des détails brillants subtils pour une sensation plus vibrante et premium. Plusieurs couches de bleu se fondent naturellement sur la couverture arrière. Le bleu profond rayonne du milieu au haut et rencontre l’argent avec une transition naturelle. Le Bleu Galactique présente une texture de premier choix avec un mélange mat et brillant combiné avec un effet éblouissant.