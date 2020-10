L’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a entamé, jeudi 1er octobre 2020, une séance de dialogue avec le gouvernement sur la situation sanitaire, sociale et éducative dans le pays, et les mesures prises pour réduire les risques de propagation du Covid 19.

La tenue de cette séance plénière qui intervient suite à l’évolution de la situation épidémiologique dans le pays et l’augmentation du nombre d’infections par le coronavirus se tient avec la participation des ministres de la Santé, Faouzi El Mehdi, des Affaires sociales, Mohamed Trabelsi, de la Jeunesse, Kamel Deguiche, de l’Enseignement supérieur, Olfa Ben Ouda, et de l’Education, Fathi Slaouti.

A l’ouverture de la séance, le président de l’ARP, Rached Ghannouchi Kheriji, a estimé que la Tunisie est en guerre contre la pandémie Covid-19, et que la crise sanitaire à laquelle elle est actuellement confrontée représente un réel danger venu dévoiler les carences du système de santé publique, saluant les efforts des équipes médicales et paramédicales pour lutter contre la maladie, ainsi que les efforts de la famille éducative pour assurer la continuité des cours.

Il a souligné que l’heure est plus que jamais à l’unité nationale et à une cohésion entre les institutions de gouvernance, tout en veillant à éviter les différends à l’intérieur et à l’extérieur du parlement afin de pouvoir surmonter les défis sociaux-économiques résultant de la propagation du Coronavirus.

Il a ajouté, qu’en dépit des difficultés rencontrées par l’Assemblée des représentants du peuple, le parlement est parvenu à assurer la continuité de l’activité législative et de contrôle.

L’ARP a décidé, a-t-il dit, de prendre une série de mesures préventives contre la propagation du coronavirus, dont notamment la réduction du nombre des visiteurs y compris les journalistes chargés de couvrir les travaux de la séance de dialogue.