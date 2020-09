Les membres du cluster Huile d’Olive du nord-ouest “SCIT KEF” sont maintenant capables de soumettre leurs produits à une évaluation organoleptique selon les normes du Conseil oléicole international (COI) grâce à un cycle de formation effectué par les experts de l’Office national de l’huile avec l’appui de l’agence allemande “GIZ Tunisie”.

” Les connaissances acquises grâce à cette formation permettent aux producteurs de mieux évaluer et estimer la valeur de leur huile d’Olive “, indique la GIZ, dans un communiqué rendu public sur sa page officielle Facebook.

Cette action a été organisée par le projet ” Innovation Développement Economique et Emploi ” (IDEE) mandaté par le ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement et implémenté par la GIZ Tunisie, en collaboration avec le ministère tunisien de l’Industrie et des PME et le Complexe industriel et technologique du Kef “SCIT Kef”.

L’évaluation organoleptique, recommandée par le COI, permet d’établir les critères nécessaires à l’évaluation des caractéristiques olfactives, gustatives, tactiles et kinesthésiques de l’huile d’olive vierge extra et de développer la méthodologie en vue de l’octroi d’une appellation d’origine.