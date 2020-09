Dr Mohamed Ould Amar, directeur général de l’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et les sciences (Alecso), a été reçu, vendredi 25 septembre 2020, au palais de Carthage par le président de la République, Kaïs Saïed.

A cette occasion, le chef de l’Etat a souligné le rôle important que joue l’ALECSO pour la promotion de l’éducation, la culture et des sciences en tant que secteurs stratégiques permettant d’assurer l’essor et le développement des peuples arabes en les mettant à l’abri des dangers de la pensée obscurantiste.

Il a dans ce sens appelé à accorder à ces secteurs la priorités absolue et ce, à travers notamment l’introduction de réformes nécessaires, dont le développement des méthodes d’enseignement, des programmes culturels ainsi que l’encouragement de la recherche scientifique.

Le chef de l’Etat a souligné la nécessité de veiller comme il se doit à développer l’action arabe commune dans ces secteurs vitaux. Saïed a mis l’accent sur le disposition totale de la Tunisie en vue d’appuyer l’Alecso et sa stratégie de travail pour la période à venir 2023-2028 ainsi que sur l’encouragement des différentes activités et manifestations culturelles et scientifiques programmées par l’Organisation notamment en matière de calligraphie arabe et de réhabilitation de la langue arabe.

De son côté, Ould Amar a fait part de sa considération au chef de l’Etat et aux différentes structures tunisiennes pour l’appui qu’ils accordent à l’Organisation en vue d’assurer sa mission notamment en matière de renforcement de la coopération entre les pays arabes en matière d’éducation, de culture et des sciences.

Il a présenté au Président de la république les grandes lignes de la vision de l’Organisation arabe et de son programme de travail pour la période à venir. Il a à ce propos formulé son vœu de voir la coopération avec la Tunisie se développer davantage dans les domaines d’intervention de l’Alecso.