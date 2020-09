Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, vendredi 25 septembre au Palais de Carthage, l’ambassadeur du Royaume-Uni à Tunis, Louise Da Souza, venue lui rendre une visite d’adieu à l’occasion de la fin de sa mission en Tunisie.

Le président tunisien a saisi cette occasion, pour assurer la volonté de la Tunisie de consolider davantage ses relations avec le Royaume Uni de manière à renforcer la coopération bilatérale et à élargir ses domaines notamment sur les plans économique, culturel et social.

Il a également mis l’accent sur l’impératif de poursuivre la coopération au niveau du Conseil de sécurité des Nations unies pour renforcer la solidarité internationale et relever les différents défis, plus particulièrement les répercussions de la pandémie de la Covid-19.

Pour sa part, Da Souza a fait valoir le développement du niveau des relations entre la Tunisie et le Royaume Uni, tout en soulignant les valeurs partagées entre les deux pays notamment les valeurs humanitaires et de la démocratie.

La diplomate britannique a aussi fait part de la volonté de son pays de renforcer la coopération avec la Tunisie au niveau bilatéral et multilatéral, tout en exprimant sa conviction en la capacité des deux pays à parvenir à de plus grandes réalisations en faveur de la jeunesse et des générations futures.