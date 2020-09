Par région, c’est l’Afrique de l’Ouest qui remporte la palme avec 4 représentants dans le top 10 des pays les plus attractifs. C’est ce que révèle l’enquête périodique du cabinet Deloitte intitulée “Africa CEO Survey”.

Pour établir ce classement, le cabinet a posé différentes à plus de 229 chefs d’entreprise du continent. Entre autres questions : “Quels pays africains vous semblent les plus attractifs pour investir à l’heure actuelle ?”

Selon le site marocain m.le360.ma a eu les résultats de l’enquête, « ce sont les pays d’Afrique de l’Ouest qui remportent la palme et le meilleur indice de confiance de la part des investisseurs…», la Côte d’Ivoire en tête, avec le taux de réponse le plus élevé sur l’ensemble du continent avec 10,1%.

La Côte d’Ivoire est suivie de très loin par le Kenya qui récolte un taux de réponses favorables de 6,9%, puis du Ghana qui affiche un taux de 6,7% et par le Sénégal qui obtient 6,5% à égalité avec le Rwanda (pays d’Afrique de l’Est).

Autrement dit, dans le top 5, on retrouve trois pays de la CEDEAO (Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest) et deux d’Afrique de l’Est, qui se placent loin devant le reste du continent. L’Ethiopie, dans la Corne de l’Afrique, maintient le cap avec 6,4%, juste dernière le Sénégal et le Rwanda.

« Un véritable plébiscite pour des économies ouest-africaines qui ont affiché, au cours des dernières années, de très fortes croissances de leur PIB… Visiblement, même en période de Covid-19, l’avenir s’annonce radieux pour cette communauté économique régionale, qui passe pour la mieux intégrée du continent», écrit le site marocain. Car à ces trois pays il faut ajouter un 4ème, le Nigeria (crédité de 4,6% de taux de réponses positives).

Quant à la zone nord-africaine, elle est dominée par le Maroc, avec 4% de réponses positives, et très loin devant la Tunisie, seulement 2,1% de réponses positives. Et notre pays fait mieux que l’Algérie qui ne récolte que 0,8% des réponses positives de l’ensemble des chefs d’entreprise du continent. « Il fait à peine mieux que la République centrafricaine (0,5%), la Libye (0,4%), la Somalie (0,3%) et le Sud-Soudan (0,3%) ».