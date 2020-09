Suite à la publication par nos soins de l’article portant le titre: La situation de la filière du colza inquiète l’UTAP, la société Carthage Grains nous a envoyé le “droit de réponse” ci-dessous:

“En réponse à l’article publié par votre organe de presse en date du Mercredi 23 Septembre 2020 relatif à la filière du Colza et mettant en cause la société Carthage Grains, nous précisons que notre société n’a exercé aucune pression ni sur l’état ni sur une quelconque autre partie, elle a simplement demandé l’application de la loi par l’Office National de l’Huile, en l’occurrence l’article 26 du décret 1039/2014 portant réglementation des Marchés Publics, qui stipule que « les produits d’origine tunisienne sont, à qualité égale, préférés aux offres des entreprises étrangères, dans la mesure où le prix des produits tunisiens ne dépassent pas de plus de 10% le prix des offres des entreprises étrangères ».

Etant précisé que les surfaces récoltées pour la saison 2019/2020 ont été de 12 500 hectares”.

Dont acte.