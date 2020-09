Les différentes opportunités ouvertes par le programme “Europe Créative” pour le secteur culturel tunisien a fait l’objet d’une session d’information organisée le 23 septembre par le bureau Europe Créative Tunisie, dans le cadre du programme Europe Créative.

Destinée pour les directeurs généraux, directeurs et représentants des directions centrales et établissements à caractère administratif et non administratif du Ministère des Affaires Culturelles, cette session, informe un communiqué de presse du Desk Europe Créative Tunisie, était de présenter le programme ” Europe Créative “, ses appels à candidatures et les différentes opportunités ouvertes pour le secteur culturel tunisien.

Bilel Aboudi, Coordinateur National du programme ” Europe Créative Tunisie “, a ouvert la session par la présentation du processus d’adhésion de la Tunisie dans le programme qui s’inscrit dans la continuité des programmes d’appui aux secteurs culturel tunisiens (Jumelage, PACT). Il a, dans ce sens, rappelé l’importance de l’intégration de la Tunisie dans le programme ” Europe Créative ” et l’appui que celui-ci apporte au secteur culturel tunisien. Il a poursuivi en mettant en lumière le caractère primordial de la participation de la Tunisie dans le programme Europe Créative, permettant de facto aux produits culturels tunisiens, d’avoir les mêmes avantages que les produits européens.

Prenant la parole, Saima Samoud chef de bureau Europe créative-Tunisie a ensuite mis l’accent sur les actions que mène le desk Tunisie dans le secteur culturel et audiovisuel. Elle a également présenté quelques statistiques autour de la participation de la Tunisie dans le programme. Puis elle a esquissé les objectifs du bureau ” Europe Créative Tunisie ” en insistant sur les possibilités proposées au secteur public tunisien dans le cadre du programme Europe Créative pour la période 2021-2027.

Kmar Molk el Naouar responsable du sous-programme MEDIA et Hazar Hichri responsable du sous-programme Culture, ont présenté les deux volets du programme et exposé les possibles appels à projets, proposés dans le cadre du programme Europe Créative. Une séance de questions réponses a permis à certaines structures de mieux repérer les appels à projets qui pourrait correspondre à leurs spécificités.

Le programme Europe Créative, dont la Tunisie est membre depuis juillet 2017, a pour objectif d’appuyer les secteurs culturels et créatifs dans les pays membres du programme. Il vise à renforcer la compétitivité des industries culturelles et créatives européennes dans leur diversité, renforcer les capacités du secteur à développer des logiques de coopération transnationale et à s’insérer dans l’économie de l’ère du numérique. Les projets : Depuis que la Tunisie a intégré le programme en 2017, 12 projets, dont 2 porteurs de projets (une première pour la Tunisie) ont pu voir le jour à travers les mécanismes d’appui d’Europe Créative.

Le Desk Europe Créative Tunisie : Le Desk Europe Créative Tunisie a pour rôle d’informer les acteurs des secteurs culturels et créatifs (Culture, MEDIA) sur les possibilités offertes par le programme et de les accompagner dans leurs démarches. Le Desk Europe Créative Tunisie, joue le rôle d’interface entre l’Europe et la Tunisie. Il accompagne et informe sur le programme Europe Créative et sur les opportunités offertes aux secteurs tunisiens par les pays membres du programme.