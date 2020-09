Le parti Qalb Tounes a appelé à “se tenir aux côtés du gouvernement et à bannir toutes les formes de discorde et de division”, estimant que “la véritable sélection va se faire entre ceux qui accomplissent des réalisations au service du peuple et de l’intérêt public et ceux qui sèment la discorde et déclenchent des conflits sans fondement”.

Dans une déclaration rendue publique mercredi à l’issue de la réunion hier de son bureau politique, Qalb Tounes se dit pour la “consolidation des fondements de l’unité et le choix de la voie de la réconciliation nationale”. Une condition sine qua non pour sauver le pays et arriver à bon port, estime-t-il.

Evoquant la situation sanitaire dans le pays et l’exigence de resserrer les rangs pour faire face à la pandémie de Covid-19, le parti demande à la Cour des comptes de communiquer le bilan de la collecte des fonds depuis le déclenchement de la crise sanitaire “dont les résultats sont toujours inconnus”.

Le parti a annoncé la création d’une commission de santé regroupant plusieurs médecins pour “suivre l’évolution de la pandémie et ses effets et soutenir l’action du gouvernement et des autorités compétentes dans ce domaine”.