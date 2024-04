L’action gouvernementale durant la période écoulée a été au centre d’une entrevue tenue, lundi, au Palais de Carthage, entre le président de la République, Kais Saïed et le chef du gouvernement, Ahmed Hachani.

Cité dans un communiqué de la présidence de la République, le chef de l’Etat a réaffirmé sa position sur l’impératif de compter en premier lieu “sur nos propres moyens” malgré les difficultés auxquelles est la Tunisie, ajoutant que ce choix a, jusque-là permis, de relever de nombreux défis dont notamment, l’amélioration des équilibres financiers de l’Etat.

Pour le président Saïed, le recours à ce choix qui est renforcé par une coopération extérieure « d’égal à égal » devrait permettre de répondre au mieux aux revendications du peuple tunisien en matière d’une vie décente et par la même, préserver la souveraineté de l’État et indépendance de sa décision nationale.

Il a également souligné que les institutions de l’État doivent servir le citoyen à tous les niveaux, exhortant à ce titre quiconque assumant un poste de responsabilité à redoubler d’efforts, à faire preuve d’abnégation et à veiller scrupuleusement au respect de l’obligation de réserve et de neutralité.

Le président Saïed a souligné qu’il ne peut y avoir de prospérité et d’essor des nations sans valorisation du capital humain, ajoutant que à ce propos, que seule une volonté sincère et inébranlable est à même de permettre de relever tous les défis, et partant, de convertir les vœux pieux en actions concrètes.