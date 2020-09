Le ministre de la Défense nationale, Brahim Bertégi, était en visite ce mardi au 16e Régiment de l’Infanterie motorisée à Aïn Draham, dans le gouvernorat de Jendouba.

Le ministre a, à cette occasion, souligné l’importance de ce régiment au regard de ses multiples missions qui revêtent une dimension militaire, sécuritaire, économique, sociale et humanitaire et au vu des nombreuses menaces qui guettent la Tunisie, dont en premier le terrorisme, la contrebande, le crime organisé et migration irrégulière.

Le ministre a, dans une adresse aux militaires, à l’occasion de sa visite, salué les efforts consentis par les unités militaires malgré un climat rude et les risques qu’ils encourent en luttant contre le terrorisme et le crime organisé.

Le ministre de la Défense a, en outre, relevé que la Tunisie œuvrera, de concert avec l’Algérie et dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, à renforcer la coordination et la concertation, et ce, à travers l’échange d’informations instantanées et l’organisation de réunions périodiques dans le but de surveiller efficacement les frontières terrestres des deux pays, face aux nombreux défis qui se posent dans le pourtour méditerranéen et au Sahel.

Bertégi a, d’autre part, pris connaissance des conditions de vie et de travail des militaires ainsi que des capacités opérationnelles et d’anticipation des unités militaires déployées sur les hauteurs et les frontières ouest du pays.

Il s’est, également, enquis de la promptitude de ce régiment à lutter contre les catastrophes naturelles.

Le ministre s’est, ensuite, rendu à El Battah, délégation de Fernana, où il a inspecté les travaux de construction d’un pont, réalisé par des ingénieurs militaires, sur instruction du président de la République, chef suprême des forces armées.