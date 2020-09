Dans une allocution lue à la réunion de haut niveau marquant la célébration du 75e anniversaire de l’Organisation des Nations unies (ONU), le président de la République, Kaïs Saïed, a mis en avant le besoin de davantage d’unité entre les Nations. Une unité devant être basée sur de nouvelles valeurs en phase avec les changements qu’a connu l’humanité, marqués par le rapprochement des peuples à la faveur des nouvelles technologie de communication et de la communauté des attentes.

L’humanité est entrée dans une nouvelle phase de son histoire et les relations internationales ne peuvent plus êtres régies par les mêmes principes des siècles derniers.

Et d’ajouter, il est temps de penser ensemble l’avenir de l’humanité et de lever les injustices dans le monde. Malheureusement, a-t-il poursuivi, plusieurs droits ne sont pas toujours appliqués dont le droit du peuple palestinien de recouvrer ses territoires.

Le monde a besoin de Nations unies conformément à la charte de l’ONU, a insisté le président de la République qui se dit convaincu que les années et les décennies à venir connaîtront encore beaucoup de changements. Il ne fait aucun doute que l’ONU, ses institutions et ses structures seront au rendez-vous pour bâtir une nouvelle histoire de toute l’humanité.

A noter que l’Assemblée générale de l’ONU a adopté, ce lundi, à l’unanimité de ses membres une déclaration dans laquelle elle insiste sur l’importance du multilatéralisme.