La densité des populations et leur mobilité augmentent chaque jour dans le monde. Les humains deviennent de plus en plus technophiles. Internet et la technologie de l’information ont graduellement et régulièrement pénétré nos modes de vie. Rester tout le temps connecté via Internet a fait de la protection de la vie privée une priorité pour les utilisateurs de smartphones.

Pour certaines marques de smartphone, le challenge consiste à mettre à jour continuellement les technologies et créer des produits inspirés de l’expérience exceptionnelle des utilisateurs, puis les adapter à leurs nouveaux besoins.

Une des dernières innovations d’OPPO, introduite au Reno4, est le Capteur Intelligent IA-Améliorée. Ce capteur intelligent peut identifier le propriétaire du téléphone et décider de montrer ou non le contenu détaillé d’une notification à travers des opérations sans contact sur le téléphone. Grâce à ce nouveau Capteur Intelligent IA-Améliorée, Reno4 offre les options intégrées de N-In-One comme l’assistant IA, la sécurité de la vie privée et les opérations sans contact.

Ceci répond à l’intention d’OPPO et de son équipe de recherche-développement pour rendre les téléphones mobiles plus performants et plus personnalisés tout en maximisant l’expérience et l’exploit de la technologie.

La meilleure protection pour votre intimité

Durant les dernières années, OPPO a pénétré plusieurs marchés internationaux y compris celui de l’Afrique du Nord. Avec une expansion plus grande des parts de marché, OPPO a réalisé que les utilisateurs des téléphones mobiles dans le monde entier demandent de plus en plus une protection de leur intimité. Simultanément, la densité de la population augmente et les gens adoptent de plus en plus un mode de vie connecté.

L’industrie mobile en tant qu’outil capital pour les interactions sociales, devient davantage vulnérable aux menaces contre les informations privées des utilisateurs. Par exemple, vos amis peuvent accidentellement voir un contenu critique ou privé sur votre téléphone.

Après une étude de marché, OPPO a réalisé que les options fournies par le Capteur Intelligent IA-Améliorée peuvent combler le fossé dans la demande de marché, surtout pour la protection de l’intimité.

Auparavant, il y avait deux solutions dans l’industrie, la première était d’utiliser un radar qui peut efficacement réduire la consommation d’énergie des téléphones mobiles : ceci signifie que l’empreinte du capteur est agrandie et le rapport d’écran réduit. La deuxième solution était d’utiliser en temps réel, une caméra ordinaire pour les shootings pour reconnaître les mouvements et les visages, capables d’atteindre un Contrôle Intelligent, mais cette solution consomme encore plus d’énergie. C’est pourquoi OPPO a décidé de chercher une nouvelle solution.

Prévention de l’Espionnage Intelligent

OPPO a décidé d’appliquer le Capteur Intelligent IA-Améliorée dans le domaine de la Prévention de l’Espionnage Intelligent, ce qui est animé par un capteur à faible consommation d’énergie et un algorithme de reconnaissance performant. Le capteur n’est pas seulement utilisé pour la protection de la vie privée, mais aussi pour étendre les scénarios dans un Contrôle Gestuel Intelligent, une Rotation Intelligente et un Affichage Intelligent. Plusieurs appareils domestiques intelligents sont équipés, aujourd’hui, de la technologie de prévention d’espionnage en tant qu’option auxiliaire.

Par exemple, l’équipement de surveillance de la sécurité domestique haut de gamme tire parti de la technologie DVS pour capturer les contours des personnes en ayant pour objectif de les aider à protéger leur intimité. De manière similaire, quand Reno4 reçoit un message, le Capteur Intelligent IA-Améliorée de votre téléphone peut identifier si vous et vous seul avez accès à votre écran. Dans le cas contraire, le contenu de la notification sera caché pour protéger votre intimité.

Pour être précis, la configuration de toute la logique de reconnaissance rend la prévention d’espionnage plus humaine et plus compréhensive. Le capteur sondera d’abord le nombre de visages présents sur l’échelle.

Si un seul visage est détecté, la caméra principale s’allumera pour identifier si le visage en question est bien celui du propriétaire. Si c’est le cas, les messages s’afficheront.

Si le capteur détecte plus d’un seul visage, la notification apparaitra mais non son contenu.

Une innovation qui améliore votre expérience

La technologie du Capteur Intelligent IA-Améliorée a aussi introduit des aptitudes avancées sur Reno4, ce qui permet d’avoir des options futuristes comme le contrôle sans contact et les rotations intelligentes. Au cours de ces dernières années, la reconnaissance des gestes est devenue un autre moyen populaire pour les interactions entre l’homme et la machine.

Elle est principalement utilisée dans plusieurs domaines, surtout dans celui des voitures automatiques. Avec la tendance des innovations parallèles dans l’industrie du Smartphone, le contrôle des gestes est devenu une option incontournable. OPPO rejoint la course avec le Capteur Intelligent IA-Améliorée. La marque croit que de telles innovations et expériences fonctionnelles et optimales sont inspirantes dans la compétition entre les téléphones mobiles.

l Contrôle Gestuel Intelligent

Reno4 est le premier téléphone d’OPPO qui intègre des gestes en plein écran. Le Contrôle Gestuel Intelligent (Smart AirControl) permet d’interagir avec Reno4 sans toucher l’affichage et de réaliser des tâches multiples, comme celles de faire défiler les pages du haut vers le bas sur certaines applications : YouTube, Facebook, Instagram et TikTok. Plus commodément, dans un temps record, le propriétaire n’a pas besoin de faire un geste de “démarrage” chaque fois qu’il ou elle veut faire défiler l’écran. Il est aussi important de mentionner que cette option permet de répondre à des appels sans toucher le téléphone, ce qui procure un grand avantage si vous travaillez avec des gants en plastique tout le temps.

l Rotation Intelligente

Pour la majorité d’entre nous, surtout ceux qui préfèrent être sur leur téléphone au lit, c’est un inconvénient de voir le contenu du téléphone changer à la verticale quand la Rotation Auto est activée. OPPO a donc introduit sur Reno4 la Rotation Intelligente avec le Capteur Intelligent IA-Améliorée.

Quand le téléphone et votre visage tournent simultanément, le capteur et l’algorithme de reconnaissance détectent l’orientation de votre visage et du téléphone pour décider si l’écran doit aussi pivoter ou non. Voici quelques scènes de rotation que vous rencontrez régulièrement :

Quand votre téléphone passe du vertical à l’horizontal :

Si le visage est resté sans mouvement – par exemple si vous regardez une vidéo et vous faites pivoter votre Reno4 – automatiquement l’affichage pivotera.

Si votre visage a pivoté avec le téléphone (comme quand vous êtes au lit), l’écran ne pivotera pas.

Sans aucun doute, cette option offrira aux utilisateurs une expérience plus immersive dans une variété de scénarios de votre mode de vie de manière performante.

l Affichage Intelligent

Faisant bon usage des caractéristiques de son Capteur Intelligent IA-Améliorée, OPPO applique aussi les options pour enrichir l’expérience de l’utilisateur, comme avec l’“Affichage Intelligent”. Cette option peut identifier si un utilisateur regarde continuellement le téléphone pour que l’écran ne s’éteigne pas. Cette option fait de Reno4 un appareil plus performant et garanti une meilleure expérience, notamment pour les lecteurs.

De plus, au niveau du software, un algorithme spécial d’éclairage s’assurera que le capteur fonctionne mieux à lumière tamisée. Même avec un niveau de luminance inférieur à 1 lux, le Capteur Intelligent IA-Améliorée de Reno4 fonctionne parfaitement.

Le futur de la technologie : des produits convergents

Le développement des téléphones peut être divisé en l’ère du téléphone de fonction et l’ère du Smartphone. Dans les années récentes, ce développement est entré dans la phase révolutionnaire de l’Intelligence Artificielle. Ce qui sépare les deux époques est leur capacité à résoudre les problèmes avec des solutions nouvelles et innovantes. L’IA est un concept très vaste. La Recherche et le développement pour l’IA dans les Smartphones vise en effet à identifier et à développer de nouvelles solutions qui fourniront aux humains des moyens de communication plus convenables.

Les expériences digitales permises par l’assistance de l’IA, surtout l’assistance virtuelle, sont considérées comme des avancements majeurs dans la technologie et la tendance de consommation la plus prometteuse. La forme la plus connue est celle du virtuel, comme Xiaoice de Microsoft ou Cortana. Le Capteur Intelligent IA-Améliorée et son Contrôle Gestuel Intelligent, outre les options de protection de l’intimité ont amené de nouvelles possibilités à la technologie. Plus récemment, le futur des caractéristiques de Smartphones – assistants IA– deviendra plus invisible et subtile. Trouvant un équilibre entre une opération facile et un faux touché, le Contrôle Gestuel Intelligent est relativement facile à opérer, évitant les faux touchés, c’est une tentative et une exploration dans le domaine des interactions humain-appareil.

Pour améliorer encore plus l’expérience de l’utilisateur, OPPO fournit un effort considérable dans le hardware et le software final. D’un point de vue stratégique, avec un développement rapide des technologies émergentes, OPPO est entrée dans l’ère de la convergence.

OPPO n’est pas placée seulement en tant qu’entreprise d’appareils mobiles, elle est également ancrée dans le monde technologique pour créer des produits convergents dédiés à tous.