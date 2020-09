Si l’on en croit un rapport repris par leparisien.fr, 845 milliards de dollars seraient partis se loger dans les poches des 643 Américains les plus riches, et ce au cours de la période 18 mars – 15 septembre 2020. Ce qui constituerait une augmentation de 29%, “… date à laquelle le monde commençait à se confiner pour faire face à la pandémie de Covid-19“. Car, au 15 septembre, leur fortune globale s’élève à 3,8 billions de dollars, contre 2,95 billions au 18 mars.

A souligner en passant, le think tank (“orienté à gauche) d’Institute for Policy Studies et l’organisation en faveur de la justice fiscale, Americans for Tax Fairness, sont les auteurs dudit rapport.

Bien entendu, il y en a qui ont bénéficié plus que d’autres. C’est le cas de du fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, qui, grâce ou à cause de la Covid-19, a vu son patrimoine grimper de 65% depuis le début de la crise pour s’établir à 186,2 milliards de dollars, devenant ainsi de loin l’homme le plus riche du monde.

Elon Musk, Mark Zuckerberg et Bill Gates, respectivement patron de Tesla (lanceur de fusées), fondateur de Facebook, et créateur de Microsoft, ne sont pas en reste, parce qu’ont ont enregistré des gains respectifs de 274%, 84% et 19%.

Mais parallèlement, pas moins de 50 millions d’Américains auraient perdu leur travail dont 14 millions sont toujours sans emploi, selon les auteurs du rapport.

Du coup, des voix s’élèvent aux Etats-Unis d’Amérique “… pour réclamer un impôt sur la fortune ». Ainsi, Robert Reich, ancien secrétaire du Travail de Bill Clinton, estime que «… Jeff Bezos pourrait donner 105 000 dollars à chaque employé d’Amazon et être toujours aussi riche qu’avant la pandémie ».

Dans ce cadre, le sénateur et candidat malheureux à la primaire démocrate, Bernie Sanders, a introduit en août dernier une proposition de loi pour « faire payer les milliardaires », écrit Le Parisien, rappelant qu’il est revenu à la charge sur Twitter, lundi 14 septembre pour souligne : « A une époque de richesse massive et d’inégalités de revenus, nous devons non seulement abroger tous les allègements fiscaux de Trump pour les 1% les plus riches et les grandes entreprises, mais nous devons taxer les gains de richesse obscènes que les milliardaires ont réalisés pendant la pandémie et étendre Medicare à tous».

Est-ce faisable en période de campagne ? Ce n’est pas évident, et si Joe Biden se hasardait à aller sur ce terrain, la victoire de Trump serait automatiquement assurée. Pour une raison simple : Les Américains n’aiment pas tout ce qui s’apparente au socialisme.