Selon le classement de Forbes, et à l’instar des autres personnes du monde, « les milliards africains sont plus riches qu’ils ne l’ont été depuis des années, malgré la pandémie de Covid-19 ». Ils sont au nombre 18 milliardaires, et leur fortune est estimée, pour 2022, à 84,9 milliards de dollars us, ce qui représente une progression de 15% par rapport à 2021.

Et c’est le Nigérian Aliko Dangote, qui arrive en première position pour la 11 année consécutive, avec une fortune évaluée à 13,9 milliards de dollars, alors qu’elle s’élevait à 12,1 milliards de dollars en 2021, grâce à une hausse de 30% du cours de l’action de Dangote Cement, son actif le plus précieux, explique Forbes.

Il est suivi en 2ème position de très loin par le magnat sud-africain des produits de luxe, Johann Rupert, alors qu’il était quatrième l’année dernière. « Une hausse de plus de 60% du cours de l’action de sa Compagnie Financière Richemont – fabricant des montres Cartier et des stylos Montblanc – a porté sa fortune à 11 milliards de dollars, contre 7,2 milliards de dollars en 2021, ce qui fait de lui le plus grand gagnant en dollars de la liste ».

Nicky Oppenheimer, un autre Sud-Africain, complète le trio de tête de ce classement, dont la fortune est estimée à 8,7 milliards de dollars.

Ensuite, on trouve l’Egyptien Nassef Sawaris (8,6 milliards de dollars), le Nigérian Abdulsamad Rabiu (7 milliards de dollars), etc.

Voici la liste complète des 18 Africains les plus riches :