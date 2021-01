73,8 milliards de dollars, c’est la fortune cumulée des 18 milliardaires que compte le continent africain, selon la liste de Forbes “des hommes les plus riches d’Afrique“ ; une liste amputée de deux “fortunes“ par rapport à la précédente qui en comptait 20 mais pour “seulement“ 73,4 milliards de dollars en 2020.

Et comme ailleurs dans le monde, certains d’entre eux ont perdu quelques millions de dollars suite au coronavirus, alors que d’autres ont vu leurs fortunes augmenter grâce à la flambée des cours boursiers. Nonobstant la crise sanitaire, «… les milliardaires africains, pris globalement, ne se sont pas appauvris…», rapporte le site marocain Le 360.

Au passage, « la liste des milliardaires africains de Forbes ne tient compte que de ceux d’entre eux résidant en Afrique où dont les entreprises et participations sont localisées en Afrique », ce qui exclut de facto deux milliardaires de taille, à savoir Mo Ibrahim, citoyen britannique mais d’origine soudanaise, et Mohamed Al-Fayed, citoyen égyptien lui aussi citoyen britannique.

Les deux pays ayant le plus grand nombre de milliardaires sont l’Afrique du Sud et l’Egypte (5 milliardaires chacun), suivis du Nigeria (3) et le Maroc (2).

C’est le Nigérian Aliko Dangote qui demeure, pour la 10e année consécutive, l’homme le plus riche du continent. Sa fortune est estimée à 12,1 milliards de dollars en 2021, soit un gain supplémentaire de 2 milliards de dollars ou 20% par rapport à celle de 2020. Cette augmentation est expliquée par l’envolée du cours boursier de l’action de Dangote Cement, le vaisseau amiral de son groupe.

Il est suivi de très loin par l’Egyptien Nassef Sawiris dont la fortune est évaluée à 8,5 milliards de dollars. Outre sa holding Orascom Construction et OCI (un des plus grands producteurs d’engrais azotés au monde. Il détient une participation de 6% dans le capital du fabricant de vêtements de sport Adidas et d’autres dans Lafarge-Holcim New York Madison Square Garden Sport, etc., écrit Le 360.

En troisième position, le Sud-africain Nicky Oppenheimer qui a hérité d’une participation dans la société diamantaire DeBeers… Sa fortune est estimée à 8 milliards de dollars.

Successivement on trouve le sud-africain Johann Rupert (7,2 milliards de dollars), le Nigérian Mike Adenuga (6,3 milliards de dollars), Abdulsalam Rabiu (un autre Nigérian dont la fortune est évaluée à 5,5 milliards de dollars).

