Dans son classement des milliardaires 2023, Forbes place la Chine comme le pays ayant le plus grand nombre de milliardaires. Ils seraient 495 milliardaires chinois (ils étaient 539 en 2022), dont le premier d’entre eux est Zhong Shanshan.

Leur fortune nette globale s’élèverait à 1 670 milliards de dollars, ce qui constitue une baisse de 300 milliards de dollars par rapport au classement de 2022.

Quant à la fortune nette de Zhong Shanshan, elle est estimée à 68 milliards de dollars, et il occupe le 15ème rang du classement mondial Forbes des milliardaires 2023.

Fondateur de Nongfu Spring (société d’eau embouteillée) Shanshan tire ses revenus essentiellement des boissons et des produits pharmaceutiques. En effet, il contrôle Beijing Wantai Biological Pharmacy, qui fabrique des tests de diagnostic rapide pour les maladies infectieuses, notamment le Covid-19. On comprend alors pourquoi et comment il a pu grimper, rapidement, dans la hiérarchie des plus grandes fortunes mondiales.