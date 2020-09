Le ministre du Commerce et du Développement des exportations, Mohamed BouSaid, a souligné, jeudi 17 septembre 2020, l’impératif de mettre en place, dans les plus brefs délais, une stratégie d’exportation à moyen et long terme. Selon lui, il s’agit là de l’une des priorités du gouvernement. C’était lors d’une rencontre avec les présidents de Chambres de commerce et d’industrie.

BouSaid met également l’accent sur l’importance du rôle joué par ces Chambres afin d’attirer plus d’investissements à l’échelle nationale, et surtout au niveau des régions.

Il a affirmé en outre que lesdites chambres disposent des données importantes, qui peuvent servir comme outil pour concevoir des stratégies visant à impulser les exportations du pays.

Les participants à cette entrevue ont évoqué, de leur côté, les problèmes et obstacles auxquels les acteurs économiques sont confrontés, notamment les difficultés logistiques, les coûts et la durée des procédures administratives, la détérioration de la compétitivité des produits tunisiens sur les marchés étrangers…