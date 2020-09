Assurer une télésurveillance électronique par caméras de surveillance pour détecter en direct tout acte malveillant, agression, vol, accident, jet d’ordures, atteinte à l’environnement et autres, dans la nouvelle cité “La Perle du Lac“, au Lac Nord de Tunis, entrera bientôt en fonction.

A la faveur d’un accord signé entre le ministère de l’Intérieur, la Ville de Tunis et la société Albuhaira Invest, promotrice du projet du Lac Nord de Tunis, un réseau intégré de 14 caméras de haute résolution, relié en fibrage optique internet de très haut débit et servi par l’éclairage public, sera connecté au réseau de télésurveillance, géré par le Ministère de l’Intérieur.

Ces 14 caméras seront implantées à raison de 9 unités pour couvrir les principales artères et places publiques de la Cité la Perle du Lac, s’étendant depuis la zone du Lac Nord de Tunis en allant vers le centre-ville, notamment au niveau de l’avenue Abdelaziz Kamel qui constitue le boulevard principal de la nouvelle cité.

Cinq autres caméras couvriront les carrefours et ronds-points. Le coût du projet s’élève à 625 000 DT consenti par Albuhaira Invest et les délais d’exécution sont fixés à 4 mois.

Pour la maire de Tunis, Souad Abderrahim, il s’agit d'”… un acquis majeur qui augure de grande envergure et contribuera substantiellement à la sécurité et la préservation de l’environnement dans cette nouvelle zone phare de la capitale”.

L’initiative d’Albuhaira Invest, développeur urbain citoyen et responsable d’ancrer le concept de ville intelligente, à commencer la Cité La Perle du Lac, est pour nous un vrai motif de satisfaction à plus d’un titre…

Pour Ridha Trabelsi, directeur général d’Albuhaira Invest, la mise en œuvre concrète du concept de ville intelligente, à travers ce réseau de télésurveillance n’est qu’une première étape de tout un projet intégré devant s’étendre à l’ensemble des autres zones.

Un investissement de 2,5 millions de dinars tunisiens, entièrement à la charge de la société, y est d’ores et déjà alloué. Le projet pilote de La Perle du Lac a bénéficié d’études approfondies entreprises par le Centre d’Études et de Recherches en Télécommunication, permettant de préconiser des technologies avancées et de recommander des équipements perfectionnés, de haute performance tant en résolution que résistance aux intempéries.

Albuhaira Invest procédera à la remise de l’ensemble du réseau dès la fin des travaux, en respect de la protection des données telles que promulguées par la loi, au Ministère de l’Intérieur qui en assurera en exclusivité la gestion entière et procédera sous sa responsabilité à la collaboration avec la municipalité de Tunis.

« C’est là un grand pas accompli dans la concrétisation du concept de ville intelligente, a souligné Trabelsi. Qu’il s’agisse de fibrage optique, pour un investissement de 1.5 million de dinars, de l’arrosage automatique, de la télégestion de l’éclairage public qui est en Led, de la marchabilité ou encore de l’aménagement de parcours de santé, tous ces critères fondamentaux sont effectifs pour Abuhaira Invest».

Selon lui, «grâce à ce réseau de télésurveillance, la capitale tunisienne se dote, à commencer par cette Cité La Perle d’Albuhaira, d’un dispositif qui renforce la sécurité, protège l’environnement, améliore la qualité de la vie et réalise l’ambition des Tunisiens de bénéficier de tous les avantages de la transition numérique. C’est là notre vocation de développeur urbain orienté bien être et qualité de vie meilleure».