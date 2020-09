Quand le FMI félicite personnellement Nizar Yaïche!

Jihad Azour, directeur du département du Moyen-Orient et Asie centrale au FMI a récemment adressé une lettre écrite de félicitation à l’ancien ministre tunisien des Finances, Nizar Yaïche. C’était le 8 septembre dernier.

Voici ce qu’il a écrit: “Au nom du Fonds Monétaire International et en mon nom personnel, permettez-moi de vous adresser mes sincères remerciements pour votre excellente coopération dans l’exercice de vos fonctions.

A un moment où l’économie tunisienne faisait face à des défis importants, et tout particulièrement avec une pandémie de Covid 19 faisant des ravages dans l’économie mondiale, vous avez su réagir vite pour faire face à ce choc économique sans précédent pour la Tunisie. Ceci nous a permis notamment de mettre en place, ensemble, en un temps record, un Instrument de Financement Rapide, le premier dans la zone MENA et avec un doublement de son accès aux ressources du FMI.

Dans les mois qui ont suivi, nous avons particulièrement apprécié la facilité de communication entre nos équipes et les échanges fructueux que celle-ci a permis dans de nombreux domaines, tout autant que votre volonté de moderniser l’administration tunisienne et les politiques publiques en Tunisie, dans des conditions difficiles…”.

D’habitude, l’institution de Breton Woods adresse ce genre de satisfecit à des gouvernements, à des institutions ou organisations, mais rarement à des ministres en exercice.

Donc, on estime que si M. Azour a pris soin de le faire “exceptionnellement”, c’est sans doute parce qu’ils (lui et le FMI) ont apprécié le travail de notre jeune ministre des Finances. Que beaucoup regrettent du reste de n’avoir pas été reconduit dans le gouvernement Mechichi. Cependant, on espère que la Tunisie va pas laisser une telle compétence partir à l’étranger.