La valeur totale des sommes déposées au “Fonds de participation n°6 de lutte contre les pandémies” s’est élevée à 200 millions de dinars, a indiqué, vendredi, le ministère de la Santé.

Le Fonds de prévention et de lutte contre les pandémies sanitaires a été créé conformément à la décision du ministre des Finances du 25 mars 2020, qui a été révisée le 22 juillet 2020, précise le ministère de la Santé sur sa page Facebook officielle.

Les ressources du Fonds en question proviennent du compte courant postal ouvert auprès du trésorier général de Tunisie, 1818, des dons ainsi que d’autres ressources pouvant être consacrées à son profit conformément à la législation en vigueur.

Ces ressources servent notamment à couvrir les frais de contribution à la préparation, à l’équipement des espaces et services médicaux agréés pour la prise en charge des personnes suspectées d’être contaminées par le Coronavirus, à l’acquisition des médicaments, des réactifs,des sérums et fournitures médicales destinées à la prévention, et à faire face aux pandémies sanitaires, en plus de contribuer à des programmes de sensibilisation et de formation sanitaire visant à prévenir et à lutter contre les pandémies.

A noter qu’un comité a été créé pour superviser la gouvernance de la gestion du Fonds de prévention et à lutter contre les pandémies, selon la décision du ministre de la Santé du 6 avril 2020. Depuis sa création, 4 séances de suivi de la programmation proposée financée à ce titre, ont été organisées.