Kasserine : 8 sociétés de transformation de figue de barbarie

Le nombre des entreprises de transformation de la figue de Barbarie a atteint 8 sociétés dans la région, en plus de deux sociétés coopératives qui fonctionnent selon la méthode biologique.

Environ 2000 ouvriers et ouvrières travaillent pendant la récolte pour période de 150 jours avec près de 200 travailleurs dans les unités de transformation pour une période d’une année.

Le coût des investissements dans la chaîne de valeur de la figue de barbarie au niveau de transformation est estimé à 5 millions de dinars.

Dans la région, les superficies de production biologique ont atteint environ 3 mille hectares répartis sur 250 agriculteurs, contre 5 mille hectares au niveau national, ce qui rend le gouvernorat de Kasserine dans les premiers rangs de production de la figue de barbarie biologique au niveau national.

Le deuxième Festival international de la figue de barbarie au gouvernorat de Kasserine (programmé le 27 et le 28 août dernier) a été reporté, rappelle-t-on, à cause de la situation épidémiologique et de la deuxième vague du coronavirus.