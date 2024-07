Plus de 50% des superficies de figues de barbarie sont infestées par l’insecte de la cochenille de Cactus, a indiqué la chargée de la gestion de la Direction générale de la santé végétale et du contrôle des intrants agricoles, Naima Mahfoudhi.

Intervenant, lors de la conférence de presse périodique du ministère de l’Agriculture des ressources hydrauliques et de la pêche pour présenter la stratégie nationale de lutte contre la cochenille de cactus, la responsable a précisé que le taux d’infestation par ce ravageur dans les gouvernorats de Mahdia et de Monastir a atteint 100% et dans les gouvernorats de Sousse et de Sfax, il est d’environ 70%, alors que dans le gouvernorat de Kairouan, il a atteint 50%

En ce qui concerne les moyens de lutte contre la cochenille de cactus, dans les zones faiblement infestées et les zones limitrophes aux zones de production, Mahfoudhi a fait savoir qu’une surveillance et une éradication des foyers infestés ont été menées pour limiter la progression rapide de l’insecte.

Il s’agit, également, de constituer des équipes relevant des commissariats régionaux au développement agricole, formées en matière de surveillance et d’intervention rapide.

Elle a appelé tous les citoyens, notamment les agriculteurs à assurer la surveillance, à suivre leurs exploitations et à informer les commissariats régionaux qui y sont afférents pour intervenir.

À cet égard, elle a indiqué que des équipes locales regroupant tous les intervenants ont été créées, aux fins d’assurer le suivi et la surveillance de cet insecte ravageur, de sensibiliser et de vulgariser, à travers la formation de centaines d’agriculteurs sur le danger de l’insecte.

L’objectif est de sensibiliser les citoyens et les agriculteurs quant à l’importance d’informer en cas de détection d’un foyer d’infection.

Elle a appelé les agriculteurs et les agricultrices, notamment, les travailleurs dans les plantations de figues de Barbarie à assurer la vérification, la surveillance de l’insecte.