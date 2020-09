Le mardi 25 août 2020, la commission régionale de certification de la poliomyélite en Afrique (CRCA) a officiellement déclaré la région africaine de l’OMS «libre de toute circulation du poliovirus* sauvage», lit-on sur le site de l’Organisation mondiale de la santé.

Cette déclaration a été faite par la présidente de la CRCA, professeur Rose Leke, en visioconférence, lors de la 70ème session du Comité Régional de l’OMS pour l’Afrique qui regroupe l’ensemble des ministres de la santé des 47 pays membres, précise-t-on.

“C’est un moment historique pour l’Afrique”, a déclaré, pour sa part, la directrice régionale de l’OMS pour l’Afrique, Dr Matshidiso Moeti. «Après quatre années consécutives sans cas déclaré et des efforts massifs de vaccination des enfants, désormais, les enfants qui naîtront sur ce continent africain n’auront plus à craindre l’infection par le poliovirus sauvage».

Cette cérémonie a réuni par visioconférence le chef d’Etat du Nigeria, Mahamadou Bouhari, le directeur général de l’OMS, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, la directrice générale de l’UNICEF, Henrietta H Fore, et les partenaires de l’Initiative mondiale d’éradication de la poliomyélite (IMEP), notamment le directeur du Centre de contrôle des maladies (CDC Atlanta), Dr Robert Redfield, le président du Rotary International, Holger Knaack, le directeur exécutif de l’Alliance globale pour les vaccins et l’immunisation (GAVI), Dr Seth Berkley, les présidents des fondations partenaires de la vaccination (Aliko Dangote du Nigeria et Bill Gates des USA).

Au Niger, la cérémonie a été suivie en visioconférence par tous les membres des comités polio et des partenaires de la vaccination (OMS, UNICEF, Rotary International, GAVI) réunis pour l’occasion dans la grande salle de conférence de l’Hôtel Radisson Blu de Niamey.

Le secrétaire général du ministère de la Santé du Niger, qui a suivi également l’événement en direct depuis son cabinet en compagnie des directeurs centraux, a exprimé sa joie pour cette excellente nouvelle. «L’Afrique, y compris le Niger, a beaucoup souffert de cette maladie, et après tant d’efforts, cette certification est une victoire pour tout le continent africain», a dit Dr Ranaou Abaché.

En rappel, le Niger a été déclaré libre de poliovirus sauvage en juillet 2016 et des efforts intenses ont été fournis pour maintenir ce statut…

—————

*Les poliovirus, agents responsables de la poliomyélite, appartiennent au genre Enterovirus. À la suite de nombreuses études dont il a fait l’objet depuis les années 1930 et particulièrement dans les années 1950, le poliovirus humain est devenu un modèle de choix pour l’étude de la biologie moléculaire des virus animaux à ARN.