L’achat public et l’innovation sera au cœur d’un webinaire, jeudi 10 septembre 2020, qui est organisé par le ministère de l’Industrie, de l’Energie et des Mines en collaboration avec le projet ” Innov’i – EU4Innovation “, de l’Union européenne.

La rencontre s’inscrit dans le cadre d’une série de webinaires organisés, à raison d’un webinaire par mois, dans l’objectif d’approfondir la réflexion des pouvoirs publics autour de l’innovation et de la technologie en tant que moteur de relance économique du pays.

” La finalité est de former un plaidoyer et une force de proposition aux décideurs et aux politiques pour engager des réformes économiques en lien avec l’innovation et la technologie “, lit-on dans un communiqué de la direction de l’innovation (Ministère de l’Industrie).

Ce débat en ligne, qui se déroulera de 10h30- à 12h00, sera une occasion pour discuter des achats publics d’innovation en tant qu’outils de redynamisation économique pour la Tunisie.

Il s’inscrit aussi dans le cadre de la feuille de route nationale de l’achat public d’innovation lancée en juillet dernier par le ministère chargé de l’industrie et des PME en collaboration avec toutes les parties prenantes dont notamment la Haute Instance de la Commande Publique (HAICOP), le ministère des TIC, l’écosystème des startups ainsi que les partenaires sociaux.

Parmi les panélistes, l’on cite l’expert international, Laurent Denoux, Rim Zehri, la directrice générale de l’Observatoire national des marchés publics (ONMP) de la Haute instance de la commande publique (HAICOP), ainsi que Kais Mejri, directeur général de l’Innovation et du développement technologique du ministère de l’Industrie, de l’énergie et des mines.

Plusieurs CEO de Startup apporteront leurs témoignages dans le cadre de leurs expériences avec les marchés publics.

Un premier webinaire a été déjà organisé, le 29 juillet dernier, dans le cadre de cette même initiative autour de la thématique de l’intelligence artificielle.

Le webinaire du mois d’octobre discutera du rôle des partenariats public-privé (ppp) pour la promotion de l’innovation.