Nommé directeur général de la Société tunisienne de banques (STB) en mars 2019, Lotfi Debbabi vient d’être nommé directeur général de la QNB (Qatar National Bank) Tunisie.

Avant sa nomination à la tête de la STB, Lotfi Debbabi y occupait, depuis 2013, le poste de directeur central chargé de la gestion du réseau, des opérations commerciales et de la qualité à ladite banque. Il a aussi exercé en tant que directeur d’agence pendant une douzaine d’années et directeur régional à Sousse et à Monastir.

Diplômé de l’Ecole des Sciences de la Gestion, Lotfi Debbabi a obtenu un diplôme des techniques bancaires de l’Institut technique de la Banque de Paris, et un master de gestion des affaires de l’université de Montréal au Canada, puis un diplôme de développement et de financement des PME, de l’université de Harvard aux Etats-Unis d’Amérique.