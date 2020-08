Des dizaines d’agents et de cadres du ministère de la formation professionnelle et de l’emploi ont observé vendredi un sit-in devant le siège de leur département pour dénoncer la suppression de leur ministère de la composition du gouvernement proposé par Hichem Mechichi et son rattachement au ministère de la jeunesse, du sport et de l’insertion professionnelle.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Kamel Rebiï, sous-directeur à la direction régionale de de la formation professionnelle et de l’emploi à Nabeul a estimé qu’il s’agit d’une décision hâtive et non étudiée qui provoquera la marginalisation de toutes les structures actuelles chargées de l’emploi et de la formation dans les secteurs public et privé.

” Le ministère de la jeunesse, du sport et de l’insertion professionnelle ne sera pas en mesure de jouer pleinement son rôle notamment en ce qui concerne la satisfaction des besoins du marché de l’emploi en diplômés du supérieur et en formation des compétences “, a-t-il dit appelant Hichem Mechichi à revoir la composition de son gouvernement avant sa présentation le 1er septembre prochain devant le parlement.

De son côté, Ali Dhoukar, directeur général au ministère de la formation professionnelle et de l’emploi a indiqué que le département a une vision stratégique qui a contribué à la baisse du taux de chômage et au renforcement de l’employabilité grâce au développement des mécanismes de formation.

La même source a signalé que la suppression du ministère de la formation professionnelle et de l’emploi aura un impact négatif sur les indicateurs de l’emploi.

Pour sa part, le secrétaire général du syndicat de base des agents de la direction régionale de la formation professionnelle et de l’emploi à Gafsa a rappelé que le département a été rattaché au ministère de l’éducation entre 2002 et 2009 et cette expérience n’a pas réalisé des résultats positifs.

A noter que le chef du gouvernement désigné, Hichem Mechichi avait annoncé lundi 24 août 2020 la composition de son gouvernement formé de 25 ministres et 3 secrétaires d’Etat.