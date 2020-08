Brahim Bartaji, proposé au poste de ministre de la Défense nationale dans l’équipe annoncée lundi par Hichem Mechichi, chargé de former le gouvernement, est professeur de l’enseignement supérieur en droit public à la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis (Université de Carthage) depuis 2006.

Bartaji a débuté l’enseignement depuis 1990 à la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis, en qualité d’assistant. En 2006, il accède au grade de professeur de l’enseignement supérieur. Il a également occupé le poste de chef de département Droit public et sciences politiques à la même Faculté entre 2002 et 2005.

Il a obtenu le doctorat d’Etat en sciences juridiques en 2000 à l’Université de Carthage, Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis, ainsi qu’une maitrise en droit de la Faculté de droit de Metz (France) en 1987.

Brahim Bartaji a enseigné dans plusieurs facultés de droit en France. Il a supervisé un certain nombre d’ouvrages collectifs et est l’auteur du livre “Droit du contentieux administratif” en 2018.

Il a également dirigé la Revue tunisienne des sciences juridiques et politiques en 2017 et a été membre du Conseil constitutionnel de 2007 à 2011. Il est aussi expert juridique à l’Organisation internationale de droit du développement de 2013 à 2015. Il a également été membre du Comité consultatif de l’enseignement supérieur militaire pour l’année universitaire 2018-2019.

Né le 4 septembre 1955 à Jammel, Bartaji est marié et père de quatre enfants.