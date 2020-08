Le ministère du Commerce a annoncé qu’elle a formé une équipe de travail conjoint avec la Banque centrale de Tunisie (BCT) et plusieurs autres ministères et structures publiques, et ce, dans le dessein de mieux gérer les importations et impulser les exportations.

Cette équipe entamera ses travaux début septembre 2020, annonce le département dans un communiqué publié sur sa page facebook, ajoutant que l’équipe comprendra des représentants, parmi des directeurs généraux, des ministères des finances, du développement et de la coopération internationale, de l’industrie, de l’agriculture et de l’Institut national des statistiques.

Ladite équipe, qui sera dirigée par le DG du commerce extérieur, sera chargée de suivre le dossier des importations et des exportations. Elle se réunira deux fois par mois, et elle sera appelée à présenter un rapport dans les deux semaines suivant son lancement (15 septembre 2020).

Il est à noter que la Tunisie a œuvré, ces dernières années, à adopter de nouvelles lois et à activer des cadres structurels dans le but d’améliorer la gestion du dossier des importations, et par conséquence maîtriser nos ressources en devises étrangères, et aussi de renforcer les capacités d’exportation du pays en conquérant de nouveaux marchés.