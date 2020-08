Des commissions ministérielles et régionales ont entamé, début août 2020, l’élaboration du Plan quinquennal de développement 2021-2025, lequel sera soumis à l’ARP, pour adoption, au mois d’août 2021, selon une circulaire publiée récemment par le chef du gouvernement chargé de la gestion des affaires courantes.

La Tunisie prépare son plan quinquennal durant cette conjoncture exceptionnelle, caractérisée par une crise économique sans précédent et une contraction de la croissance de 11,9%, à fin juin 2020, en raison notamment de la crise sanitaire de la pandémie de la Covid-19.

Le plan quinquennal sera élaboré en adoptant une approche participative, et ce en mettant à contribution toutes les parties intervenantes, à savoir les ministères, l’ARP, les organisations nationales et professionnelles, les composantes de la société civile, les experts, les universitaires…, et ce afin de garantir un consensus national.

A noter que 34 commissions sectorielles ont été formées sous la supervision des ministères, pour élaborer ledit plan. De même, 10 commissions régionales ont été constituées et placées sous la tutelle du conseil régional de chaque gouvernorat.