Des obstacles législatifs et réglementaires entravent l’investissement en Tunisie, a déploré le ministre de l’Economie, Samir Abdelhafidh, dans une déclaration aux médias, en marge de la 1ère rencontre régionale dédiée au démarrage de l’élaboration du plan de développement 2026/2030 relatif au 3e district tenue, mercredi, à Sbeitla (gouvernorat de Kasserine).

Ces obstacles freinent les investisseurs et compromettent le développement économique, a-t-il déclaré, soulignant que son département se penche sur l’amélioration des textes législatifs afin de booster l’investissement, générer des postes d’emploi et instaurer une justice sociale et inclusive.

Il a, d’autre part, annoncé le démarrage officiel du plan de développement 2026/2030 au troisième district qui comprend les gouvernorats de Siliana, Sousse, Kasserine, Kairouan, Monastir et Mahdia.

Et d’ajouter que d’autres rencontres régionales se tiendront dans les différents districts afin de présenter le cadre général du plan de développement, précisant que les conseils élus procéderont à l’élaboration des plans régionaux qui seront par la suite soumis au ministère.

Selon lui, la planification ascendante contribuera à asseoir une équité sociale et à garantir aux Tunisiens un travail décent et des services publics de qualité.

Et de souligner que ce plan prévoit des projets stratégiques liés notamment à l’infrastructure.