Le plan de développement 2023-2025 a pour objectif la réduction du taux de chômage de 15,3% en 2022 à 14% en 2025, et par ricochet lutter contre la pauvreté, le décrochage scolaire et la consolidation de l’emploi et de l’économie sociale et solidaire.

Le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Nasreddine Nsibi, a expliqué, lors d’une conférence de presse consacrée à la présentation du Plan de développement en présence des membres du gouvernement, mardi 3 janvier 2023, que la démarche adoptée dans ce plan de développement pour réduire le taux de chômage à 14% en 2025 consiste notamment à encourager l’investissement dans les secteurs prometteurs et à forte employabilité.

Parmi les objectifs du plan figurent aussi la lutte contre la pauvreté, la consolidation de la solidarité sociale avec notamment l’octroi d’une somme de 30 dinars au profit des enfants (de 0 à 18 ans) issus de familles pauvres et à revenu limité inscrites au programme de Amen social.

Il s’agit également de la régularisation de la situation de 5 000 ouvriers de chantiers en plus de la création d’une ligne de financement des sociétés économique sociale et solidaire.

Pour sa part, le ministre de l’Education, Fathi Sellaouti, indiquera que le Plan de développement vise la lutte contre l’échec et le décrochage scolaire, en baissant le taux de décrochage scolaire en cycle primaire à 1% en 2025 contre 1,2% en 2022, réduire le taux de décrochage scolaire pour les élèves des collèges de 8,8% en 2025 contre 9,3% en 2022, mais aussi pour les élèves du secondaire, soit de 9,3% en 2025 contre 9,6% en 2022.

Ces objectifs, dira le ministre, seront atteints grâce à la création de l’école de la deuxième chance dans différentes régions en plus du développement du système informatique pour identifier les élèves menacés de décrochage scolaire.

De son côté la ministre de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des Séniors, Amel Moussa, a mis en relief les objectifs de son département, à savoir la création de 25 jardins d’enfants publics en 2023, 23 autres en 2024 et 22 en 2025.

Elle a également évoqué le financement de 3 mille projets pour femmes dans le cadre du programme Raidet, tout en accordant une priorité aux petits et moyens projets.