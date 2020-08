Les producteurs de lait ont tenté, mercredi matin, de bloquer l’entrée du ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche à Tunis, et de couper la route, devant ce département, avant d’être dispersés par les forces de l’ordre. Ils ont alors, ouvert les citernes à bord de leurs camions et déversé le lait sur la voie publique.

Les professionnels de la filière de la production laitière relevant de l’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA) et de l’Union Tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche (UTAP) tiennent un sit-in, devant le département de l’agriculture, pour protester contre l’aggravation de la crise qui étouffe leur filière.

Des éleveurs, des collecteurs et des industriels ont entamé leur mouvement de protestation à partir de 9H30. Vers 11h, certains des protestataires (des collecteurs) ont tenté de bloquer l’entrée du ministère pour “dénoncer la nonchalance des autorités de tutelle”.

Ils réclament la libéralisation progressive du prix de vente du lait, l’intervention de l’Etat au niveau du stock actuel estimé à 60 millions de litres et le payement par l’état de la subvention d’exploitation qui n’a pas été versée aux industriels, depuis cinq mois, et qui s’élève à 80 Millions de Dinars (MD).

Selon les protestants, chaque nouveau gouvernement fait fi des décisions prises par le gouvernement précédent, mettant en otage toute la filière qui se trouve bloquée.

Pour rappel, les professionnels de la filière laitière ont annoncé, le 29 juillet 2020, qu’ils envisagent d’observer une série de mouvements de protestations, à partir du 17 août prochain, pouvant aller jusqu’à la grève générale.