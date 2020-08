Les 12 banques cotées ont réalisé un produit net bancaire (PNB) cumulé de 2,283 milliards de dinars, durant le premier semestre 2020, contre 2,352 milliards de dinars sur la même période de l’année 2019, soit une régression de 2,9%, selon le rapport d’évolution des indicateurs d’activités du 2ème trimestre 2020, communiqué mardi 18 août 2020 par la Bourse de Tunis.

Le revenu net de Leasing cumulé des 7 sociétés de leasing cotées, s’est rétracté de (-7,8%) durant le premier semestre 2020, par rapport à la période similaire en 2019, pour atteindre 203 millions de dinars (MDT) contre 220 MDT.

Par contre, les 4 compagnies d’assurances cotées ont accru leur revenu avec 470 MDT de primes émises contre 467 MDT, soit une légère évolution de 0,6%.

Dans le secteur des Biens de Consommation, le revenu global des trois grands groupes opérant dans l’agroalimentaire (Poulina Group Holding, Délice Holding et SFBT) a légèrement, progressé de 0,11% pour passer de 2,212 milliards de dinars à 2,215 milliards de dinars. Tandis que les quatre concessionnaires automobiles ont vu leur chiffre d’affaires global régresser sensiblement, de (-28,6%) durant le premier semestre 2020 pour se situer à 366 MDT, contre 513 MDT durant la même période de l’exercice 2019.

Dans le secteur des Services aux Consommateurs, le chiffre d’affaires global des deux enseignes de la grande distribution, a diminué de (-1,02%) durant la première moitié de l’année 2020 par rapport à la même période en 2019, pour atteindre 762 MDT contre 771 MDT.

Dans l’ensemble, les revenus ont progressé dans huit secteurs sur neuf. Le secteur “Télécommunication” a réalisé la plus forte baisse avec (-45,4%), suivi par le secteur service aux consommateurs avec (-30,9%) et le secteur “Industries” avec (-29,3%), contre une légère progression de (0,4%) pour le secteur bien de consommation.

Dans la même tendance, dix sous-secteurs ont connu des performances négatives.

Les plus fortes régressions reviennent aux voyages et loisirs avec (-63,6%), aux matériaux de base avec (-40,8%) et aux biens et services industriels avec (-31,7%). Seuls deux sous-secteurs ont enregistré des performances positives, la meilleure revenant aux produits managers et des soins personnels avec (6,5%).