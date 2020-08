La première application mobile pour la bibliothèque numérique du British Council est ouverte gratuitement aux internautes tunisiens âgés de plus de 18 ans. C’est ce que vient d’annoncer le British Council Tunisia dans un communiqué publié lundi 17 août, qui ajoute que cette application a été lancée en Tunisie depuis le 5 août 2020, en cette période de la pandémie de la Covid-19 et ses répercussions.

Le British Council rappelle avoir lancé, en juin 2020, cette bibliothèque numérique en partenariat avec l’ambassade du Royaume-Uni en Tunisie, le ministère tunisien de l’Education et celui de l’Enseignement supérieur. Le but est d’offrir aux membres un accès gratuit à une collection unique de livres, journaux, magazines…

Cette bibliothèque en ligne permet aux utilisateurs d’accéder à une collection unique de milliers de livres électroniques et audio, journaux et magazines. Les utilisateurs peuvent y accéder gratuitement en s’y inscrivant tout au long du mois de août à l’adresse suivante https://www.britishcouncil.tn/fr/anglais/enligne//bibliotheque-numérique

La bibliothèque comprend 2 400 journaux disponibles en texte intégral provenant de plus de 100 pays, 4 000 magazines, plus de 3 000 livres électroniques et audio de tous les grands éditeurs et auteurs. Elle propose plus de 1 500 extraits de concerts et documentaires musicaux diffusés à la demande, des films de tous genres, plus de 600 productions du meilleur du théâtre britannique et des bandes dessinées pour enfants.

Des livres académiques sont à la disposition des universitaires notamment 100 000 livres électroniques dans tous les domaines d’études dont l’anthropologie, le commerce, l’économie, l’informatique, l’ingénierie, beaux-arts, droit, sciences de la vie, médecine, sciences physiques, psychologie. Ils ont ainsi accès aux formations en Microsoft Office, Adobe Creative Suite, google Docs et IPap.

“En ces temps difficiles, nous voulons continuer à offrir aux tunisiens le meilleur en matière de connaissances et de ressources disponibles au Royaume-Uni. Notre vision est que l’avenir du Royaume-Uni dépend de l’interaction de personnes de cultures différentes, vivant ensemble, portées par des aspirations communes de connaissances, mais aussi de confiance et de respect mutuels. Aujourd’hui, plus que jamais, nous devons faciliter les échanges culturels et les initiatives de collaboration. Nous vous invitons à accéder à ce grand trésor de créativité et de culture”, a déclaré Robert Ness, directeur du British Council.

Le British Council est une organisation du Royaume-Uni pour l’éducation et les relations culturelles. Créée en 1934, cette organisation publique à but non lucratif est présente dans plus de 100 pays, dans les domaines de l’art et de la culture, la langue anglaise, l’éducation et la société civile.