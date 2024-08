Deux artistes visuels tunisiens, Saif Fradj Wissem El-Abed et « Broudou », un collectif d’apprentissage multidisciplinaire, sont parmi 19 lauréats arabes à la première édition de la plateforme « Anhar : culture et climat », financée par Art Jameel et le British Council.

“Anhar” est le premier programme du monde arabe à financer et à soutenir le rôle des arts dans la lutte contre la crise climatique, peut-on lire dans la newsletter du British Council de ce mercredi 7 août.

Basé sur des partenariats entre le Royaume-Uni et la région Mena, ce programme présente des collaborations créatives en réponse à la crise climatique. Il offre une formule de financement calquée sur les Commissions créatives pour l’action climatique du British Council.

Les lauréats tunisiens

Saif Fradj est un artiste tunisien et cofondateur des collectifs Bouma et le Sud d’Ajdabiya. Bouma est un collectif dédié à l’image qui a été créé sur le port de Sousse en 2022. Le Sud d’Ajdabiya est un collectif indépendant de cinéastes intéressés par le désert nord-africain

Son travail multidisciplinaire explore la fragilité de la réalité à travers des thèmes d’étrangeté, de frontières nationales et d’identité dans un contexte néocolonial. Sa proposition, A Pomegranate Falls, examine l’interaction de la dégradation de l’environnement, de la pollution industrielle et du changement climatique à Gabes, en Tunisie, en mettant l’accent sur l’impact destructeur des sous-produits de phosphate d’usine depuis les années 1970.

Né à Boumerdes, Mahdia, en 1989, Saif Fradj est un artiste visuel et cinéaste indépendant, basé à Sousse. Après des études de médecine à la Faculté de Sousse, il décide de se convertir entièrement à l’image.

Il expérimente à travers des photographies mobiles, analogiques et numériques ainsi qu’à travers la vidéo et le film son potentiel à représenter la fragilité de la réalité sous forme de documents picturaux et textuels.

Wissem El-Abed est un artiste visuel tunisien originaire des îles Kerkennah, dont les œuvres couvrent la création d’images, les installations et les assemblages. Grâce à sa pratique multidisciplinaire, El-Abed illustre les changements transformateurs de notre ère actuelle qui façonnent les relations d’altérité et les conditions de mobilité.

« Island Gauze Station » est une arche symbolique de Noé, une sculpture architecturale construite en partie à partir d’épaves locales de la région d’El Abassia des îles Kerkennah, qui sont actuellement menacées par l’élévation du niveau de la mer. Cette arche, dont le nom invoque des actes d’habillage, de réparation et de guérison générationnelle, invitera les visiteurs à repenser leur relation avec la nature et à considérer le rôle collectif que nous devons jouer dans la lutte contre la crise climatique.

Wissem El-Abed, artiste visuel né en 1977, sa pratique artistique interroge les paradoxes qui sillonnent le monde actuel. Auteur et illustrateur, il est aussi Docteur en arts et sciences de l’art de la Sorbonne. A travers une pratique multidisciplinaire, ses œuvres évoluent entre dessins, installations et assemblages.

Broudou est un collectif d’apprentissage multidisciplinaire dédié à la recherche artistique sur l’écologie, l’agriculture et l’alimentation. En travaillant aux côtés de chercheurs, d’agriculteurs et d’artistes, l’école Broudou explore l’avenir de l’alimentation d’un point de vue décolonial, écologique, alternatif et féministe grâce à une gamme d’engagements publics en collaboration avec la résidence d’artiste et l’espace de projet Mouhit à Tunis.

Anhar, un programme doté de 311 540 £

Lancé par un appel ouvert en octobre 2023, Anhar est un programme de subventions à trois niveaux, destiné aux artistes, collectifs et institutions basés dans le monde arabe. L’appel a attiré des propositions de 25 pays et a accordé des subventions à 19 bénéficiaires de 13 pays.

Les projets récompensés vont des artistes travaillant avec des nids de moineaux en Irak et des figuiers de barbarie au Liban aux grandes initiatives de décarbonisation, telles que les jardins communautaires en Palestine et au Maroc et l’éclairage solaire en Syrie.

Les subventions, d’un montant total de 311 540 £ (394 528 USD), sont classées en trois niveaux. Au Niveau 1, les subventions sont accordées à sept artistes, praticiens créatifs, collectifs ou entreprises collaboratives en Palestine, au Liban, en Syrie, en Tunisie, en Irak et au Koweït via des projets liés au climat qui sensibilisent la communauté.

Les propositions sélectionnées couvrent un large éventail de thèmes—de la conception architecturale et de la dégradation de l’environnement, de la pollution industrielle et du changement climatique aux naufrages et à l’avenir de l’alimentation.

Le niveau 2 est décerné à sept organisations et sites engagés dans des efforts de réduction de l’empreinte carbone et des déchets grâce à des stratégies de décarbonisation et à des investissements dans les infrastructures d’énergie renouvelable en Afrique du Nord et au Levant.

Le Niveau 3 est attribué pour soutenir cinq collaborations entre des artistes ou des organisations culturelles basés au Royaume-Uni et dans la région MENA visant à développer des réponses artistiques à grande échelle à l’urgence climatique.

Les candidatures ont été évaluées par des jurys de praticiens internationaux expérimentés, de conservateurs et de spécialistes du climat, qui ont collectivement noté les manières particulièrement innovantes et créatives dont le secteur de la culture aborde les thèmes de la durabilité, et le potentiel de ces projets pour engager le public, transformer les villes et les environnements, préserver et valoriser les traditions, et offrir une nouvelle réflexion et des solutions originales.

Anhar : fruit d’un dialogue sur les arts et l’écologie

Anhar incarne l’engagement commun d’Art Jameel et du British Council en faveur de la durabilité et de la sensibilisation à l’environnement en soutenant diverses activités culturelles centrées sur la communauté.

Fruit d’un dialogue approfondi entre un réseau de praticiens régionaux des arts et de l’écologie, Anhar a été lancé avant l’accueil par les Émirats Arabes Unis de la 28e Conférence des Parties des Nations Unies sur les changements climatiques (COP28). Ce programme majeur de commande soutient de nouvelles œuvres et des projets communautaires par des praticiens individuels, ainsi que des institutions culturelles de base mettant en œuvre des solutions pratiques pour réduire leurs émissions de carbone et leurs déchets.

Art Jameel favorise et promeut l’art contemporain, la protection du patrimoine culturel et l’entrepreneuriat créatif au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, en Turquie et au-delà. Fondée et soutenue par les philanthropies de la famille Jameel, l’organisation indépendante a son siège social en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis et fonctionne dans le monde entier.

Le modèle d’Art Jameel est collaboratif. Ses principaux partenaires institutionnels comprennent la Fondation Delfina, le Metropolitan Museum of Art à New York et le Victoria & Albert Museum de Londres.